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Патрушев рассказал о нереализованном потенциале крымских судостроителей - РИА Новости, 01.11.2024
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09:27 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/patrushev-1981281949.html
Патрушев рассказал о нереализованном потенциале крымских судостроителей
Патрушев рассказал о нереализованном потенциале крымских судостроителей - РИА Новости, 01.11.2024
Патрушев рассказал о нереализованном потенциале крымских судостроителей
Задачи, поставленные перед крымскими судостроителями после возвращения полуострова в состав России, в полной мере не выполнены, производственный потенциал... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T09:27
2024-11-01T09:27
россия
севастополь
ссср
николай патрушев
безопасность
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Задачи, поставленные перед крымскими судостроителями после возвращения полуострова в состав России, в полной мере не выполнены, производственный потенциал местных предприятий в полном объеме не используется, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. В советский период судостроительные предприятия Крыма были способны строить суда различных классов – от супертанкеров типа "Крым", лихтеровозов с атомной энергетической установкой, до катеров на подводных крыльях "Комета" и плавучих кранов большой грузоподъёмности, а местные судоремонтные заводы обеспечивали ремонт морских судов и кораблей всех типов, напомнил Патрушев, выступая на полуострове на совещании по вопросам судостроения. Из-за распада СССР компетенции крымских предприятий судостроительной отрасти оказались снижены, добавил он. "После возвращения в 2014 году Крыма в состав России были определены задачи по финансовому оздоровлению, техническому перевооружению и обеспечению загрузки производственных мощностей судостроительных предприятий республики Крым и города Севастополя. Однако в полной мере данные задачи пока не реализованы. Имеющийся производственный потенциал предприятий судостроительного комплекса не используется в полном объеме", - констатировал помощник президента. По словам Патрушева, еще одним проблемным вопросом, характерным для судостроительных и судоремонтных предприятий Крыма и Севастополя, является их кадровое обеспечение. "Отмечается дефицит инженеров, специалистов среднего звена, основных производственных рабочих. Остается ещё низким уровень их заработной платы", - посетовал Патрушев.
https://ria.ru/20241101/zapad-1981277427.html
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россия, севастополь, ссср, николай патрушев, безопасность
Россия, Севастополь, СССР, Николай Патрушев, Безопасность
Патрушев рассказал о нереализованном потенциале крымских судостроителей

Патрушев: мощности крымских судостроителей не используются в полной мере

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Задачи, поставленные перед крымскими судостроителями после возвращения полуострова в состав России, в полной мере не выполнены, производственный потенциал местных предприятий в полном объеме не используется, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
В советский период судостроительные предприятия Крыма были способны строить суда различных классов – от супертанкеров типа "Крым", лихтеровозов с атомной энергетической установкой, до катеров на подводных крыльях "Комета" и плавучих кранов большой грузоподъёмности, а местные судоремонтные заводы обеспечивали ремонт морских судов и кораблей всех типов, напомнил Патрушев, выступая на полуострове на совещании по вопросам судостроения. Из-за распада СССР компетенции крымских предприятий судостроительной отрасти оказались снижены, добавил он.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
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09:09
"После возвращения в 2014 году Крыма в состав России были определены задачи по финансовому оздоровлению, техническому перевооружению и обеспечению загрузки производственных мощностей судостроительных предприятий республики Крым и города Севастополя. Однако в полной мере данные задачи пока не реализованы. Имеющийся производственный потенциал предприятий судостроительного комплекса не используется в полном объеме", - констатировал помощник президента.
По словам Патрушева, еще одним проблемным вопросом, характерным для судостроительных и судоремонтных предприятий Крыма и Севастополя, является их кадровое обеспечение.
"Отмечается дефицит инженеров, специалистов среднего звена, основных производственных рабочих. Остается ещё низким уровень их заработной платы", - посетовал Патрушев.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
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РоссияСевастопольСССРНиколай ПатрушевБезопасность
 
 
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