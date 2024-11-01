https://ria.ru/20241101/patrushev-1981281949.html

Патрушев рассказал о нереализованном потенциале крымских судостроителей

Патрушев рассказал о нереализованном потенциале крымских судостроителей - РИА Новости, 01.11.2024

Патрушев рассказал о нереализованном потенциале крымских судостроителей

Задачи, поставленные перед крымскими судостроителями после возвращения полуострова в состав России, в полной мере не выполнены, производственный потенциал... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T09:27

2024-11-01T09:27

2024-11-01T09:27

россия

севастополь

ссср

николай патрушев

безопасность

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Задачи, поставленные перед крымскими судостроителями после возвращения полуострова в состав России, в полной мере не выполнены, производственный потенциал местных предприятий в полном объеме не используется, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. В советский период судостроительные предприятия Крыма были способны строить суда различных классов – от супертанкеров типа "Крым", лихтеровозов с атомной энергетической установкой, до катеров на подводных крыльях "Комета" и плавучих кранов большой грузоподъёмности, а местные судоремонтные заводы обеспечивали ремонт морских судов и кораблей всех типов, напомнил Патрушев, выступая на полуострове на совещании по вопросам судостроения. Из-за распада СССР компетенции крымских предприятий судостроительной отрасти оказались снижены, добавил он. "После возвращения в 2014 году Крыма в состав России были определены задачи по финансовому оздоровлению, техническому перевооружению и обеспечению загрузки производственных мощностей судостроительных предприятий республики Крым и города Севастополя. Однако в полной мере данные задачи пока не реализованы. Имеющийся производственный потенциал предприятий судостроительного комплекса не используется в полном объеме", - констатировал помощник президента. По словам Патрушева, еще одним проблемным вопросом, характерным для судостроительных и судоремонтных предприятий Крыма и Севастополя, является их кадровое обеспечение. "Отмечается дефицит инженеров, специалистов среднего звена, основных производственных рабочих. Остается ещё низким уровень их заработной платы", - посетовал Патрушев.

https://ria.ru/20241101/zapad-1981277427.html

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россия, севастополь, ссср, николай патрушев, безопасность