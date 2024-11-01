https://ria.ru/20241101/patrushev-1981280915.html

Работа крымских судостроителей осложнена действиями ВСУ, заявил Патрушев

Работа крымских судостроителей осложнена действиями ВСУ, заявил Патрушев - РИА Новости, 01.11.2024

Работа крымских судостроителей осложнена действиями ВСУ, заявил Патрушев

Работа судостроительных и судоремонтных заводов Крыма осложнена действиями ВСУ, поэтому крайне важны дополнительные меры по защите предприятий от... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T09:22

2024-11-01T09:22

2024-11-01T09:26

безопасность

россия

николай патрушев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908084744_0:0:3482:1959_1920x0_80_0_0_07b8a29ce9bc6e1bf9b6dc93b1d81370.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Работа судостроительных и судоремонтных заводов Крыма осложнена действиями ВСУ, поэтому крайне важны дополнительные меры по защите предприятий от диверсионно-террористических угроз, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Следует особо отметить, что производственная деятельность судостроительных и судоремонтных заводов Крыма осложнена действиями Вооруженных сил Украины по нанесению им ущерба", - сказал Патрушев, выступая в Крыму на совещании по вопросам судостроения. "Поэтому крайне важно принять дополнительные меры по защите инфраструктуры предприятий от диверсионно-террористических угроз, обеспечить строгое выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20241101/zapad-1981277427.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, николай патрушев, вооруженные силы украины