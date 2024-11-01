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Работа крымских судостроителей осложнена действиями ВСУ, заявил Патрушев - РИА Новости, 01.11.2024
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09:22 01.11.2024 (обновлено: 09:26 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/patrushev-1981280915.html
Работа крымских судостроителей осложнена действиями ВСУ, заявил Патрушев
Работа крымских судостроителей осложнена действиями ВСУ, заявил Патрушев - РИА Новости, 01.11.2024
Работа крымских судостроителей осложнена действиями ВСУ, заявил Патрушев
Работа судостроительных и судоремонтных заводов Крыма осложнена действиями ВСУ, поэтому крайне важны дополнительные меры по защите предприятий от... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T09:22
2024-11-01T09:26
безопасность
россия
николай патрушев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Работа судостроительных и судоремонтных заводов Крыма осложнена действиями ВСУ, поэтому крайне важны дополнительные меры по защите предприятий от диверсионно-террористических угроз, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Следует особо отметить, что производственная деятельность судостроительных и судоремонтных заводов Крыма осложнена действиями Вооруженных сил Украины по нанесению им ущерба", - сказал Патрушев, выступая в Крыму на совещании по вопросам судостроения. "Поэтому крайне важно принять дополнительные меры по защите инфраструктуры предприятий от диверсионно-террористических угроз, обеспечить строгое выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов", - подчеркнул он.
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безопасность, россия, николай патрушев, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Николай Патрушев, Вооруженные силы Украины
Работа крымских судостроителей осложнена действиями ВСУ, заявил Патрушев

Патрушев: работы крымских судостроительных заводов осложнены действиями ВСУ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСекретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев . Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Работа судостроительных и судоремонтных заводов Крыма осложнена действиями ВСУ, поэтому крайне важны дополнительные меры по защите предприятий от диверсионно-террористических угроз, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Следует особо отметить, что производственная деятельность судостроительных и судоремонтных заводов Крыма осложнена действиями Вооруженных сил Украины по нанесению им ущерба", - сказал Патрушев, выступая в Крыму на совещании по вопросам судостроения.
"Поэтому крайне важно принять дополнительные меры по защите инфраструктуры предприятий от диверсионно-террористических угроз, обеспечить строгое выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов", - подчеркнул он.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
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БезопасностьРоссияНиколай ПатрушевВооруженные силы Украины
 
 
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