Победа Харрис может быть лучшим вариантом для Палестины, заявили в ООН
Постпред при ООН Мансур: победа Харрис может быть лучшим вариантом для Палестины
© AP Photo / Rogelio V. SolisПалестинский флаг
© AP Photo / Rogelio V. Solis
Палестинский флаг. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 1 ноя – РИА Новости. Победа на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Камалы Харрис может быть лучшим вариантом для Палестины, нежели приход к власти кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, заявил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур.
Как отметил Мансур, экс-президент Трамп в годы своего правления сделал много вещей, навредивших "делу Палестины", к примеру, перенес посольство США из Тель-Авива в Иерусалим.
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"Есть другой кандидат, Камала Харрис... мы надеемся, что, возможно, в случае ее победы она будет более восприимчива к глобальной картине и сыграет очень решительную и активную роль в осуществлении американской политики, основанной на принципе двухгосударственного решения", – сказал он на брифинге аккредитованным при ООН журналистам.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.