https://ria.ru/20241101/palestina-1981444841.html

Победа Харрис может быть лучшим вариантом для Палестины, заявили в ООН

Победа Харрис может быть лучшим вариантом для Палестины, заявили в ООН - РИА Новости, 01.11.2024

Победа Харрис может быть лучшим вариантом для Палестины, заявили в ООН

Победа на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Камалы Харрис может быть лучшим вариантом для Палестины, нежели приход к власти... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T22:58

2024-11-01T22:58

2024-11-01T22:58

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ЖЕНЕВА, 1 ноя – РИА Новости. Победа на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Камалы Харрис может быть лучшим вариантом для Палестины, нежели приход к власти кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, заявил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур. Как отметил Мансур, экс-президент Трамп в годы своего правления сделал много вещей, навредивших "делу Палестины", к примеру, перенес посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. "Есть другой кандидат, Камала Харрис... мы надеемся, что, возможно, в случае ее победы она будет более восприимчива к глобальной картине и сыграет очень решительную и активную роль в осуществлении американской политики, основанной на принципе двухгосударственного решения", – сказал он на брифинге аккредитованным при ООН журналистам. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241020/kharris-1978964035.html

https://ria.ru/20241031/ssha-1981036528.html

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в мире, сша, палестина, израиль, камала харрис, дональд трамп, рияд мансур, оон, хамас, выборы президента сша — 2024