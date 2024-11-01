Рейтинг@Mail.ru
Победа Харрис может быть лучшим вариантом для Палестины, заявили в ООН - РИА Новости, 01.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:58 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/palestina-1981444841.html
Победа Харрис может быть лучшим вариантом для Палестины, заявили в ООН
Победа Харрис может быть лучшим вариантом для Палестины, заявили в ООН - РИА Новости, 01.11.2024
Победа Харрис может быть лучшим вариантом для Палестины, заявили в ООН
Победа на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Камалы Харрис может быть лучшим вариантом для Палестины, нежели приход к власти... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T22:58
2024-11-01T22:58
в мире
сша
палестина
израиль
камала харрис
дональд трамп
рияд мансур
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976763113_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_31042d49423bffebdfb5e806c67ecb83.jpg
ЖЕНЕВА, 1 ноя – РИА Новости. Победа на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Камалы Харрис может быть лучшим вариантом для Палестины, нежели приход к власти кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, заявил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур. Как отметил Мансур, экс-президент Трамп в годы своего правления сделал много вещей, навредивших "делу Палестины", к примеру, перенес посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. "Есть другой кандидат, Камала Харрис... мы надеемся, что, возможно, в случае ее победы она будет более восприимчива к глобальной картине и сыграет очень решительную и активную роль в осуществлении американской политики, основанной на принципе двухгосударственного решения", – сказал он на брифинге аккредитованным при ООН журналистам. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241020/kharris-1978964035.html
https://ria.ru/20241031/ssha-1981036528.html
сша
палестина
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976763113_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_45ffc0760d889594031222de8da6e2ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, палестина, израиль, камала харрис, дональд трамп, рияд мансур, оон, хамас, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Палестина, Израиль, Камала Харрис, Дональд Трамп, Рияд Мансур, ООН, ХАМАС, Выборы президента США — 2024
Победа Харрис может быть лучшим вариантом для Палестины, заявили в ООН

Постпред при ООН Мансур: победа Харрис может быть лучшим вариантом для Палестины

© AP Photo / Rogelio V. SolisПалестинский флаг
Палестинский флаг - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© AP Photo / Rogelio V. Solis
Палестинский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЖЕНЕВА, 1 ноя – РИА Новости. Победа на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Камалы Харрис может быть лучшим вариантом для Палестины, нежели приход к власти кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, заявил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур.
Как отметил Мансур, экс-президент Трамп в годы своего правления сделал много вещей, навредивших "делу Палестины", к примеру, перенес посольство США из Тель-Авива в Иерусалим.
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Харрис согласилась со словами о погибших детях в секторе Газа
20 октября, 10:47
"Есть другой кандидат, Камала Харрис... мы надеемся, что, возможно, в случае ее победы она будет более восприимчива к глобальной картине и сыграет очень решительную и активную роль в осуществлении американской политики, основанной на принципе двухгосударственного решения", – сказал он на брифинге аккредитованным при ООН журналистам.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Политолог оценил шансы на решение палестинского вопроса после выборов в США
31 октября, 05:27
 
В миреСШАПалестинаИзраильКамала ХаррисДональд ТрампРияд МансурООНХАМАСВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала