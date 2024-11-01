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Роспотребнадзор назвал риск оспы обезьян в России минимальным - РИА Новости, 01.11.2024
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15:29 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/ospa-1981364992.html
Роспотребнадзор назвал риск оспы обезьян в России минимальным
Роспотребнадзор назвал риск оспы обезьян в России минимальным - РИА Новости, 01.11.2024
Роспотребнадзор назвал риск оспы обезьян в России минимальным
Риски распространения оспы обезьян на территории России минимальны, в РФ заблаговременно были приняты меры для выявления данного заболевания, сообщила... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T15:29
2024-11-01T15:29
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Риски распространения оспы обезьян на территории России минимальны, в РФ заблаговременно были приняты меры для выявления данного заболевания, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."Риски распространения оспы обезьян на территории РФ минимальны. Специалисты Роспотребнадзора в круглосуточном режиме мониторируют все риски санитарно-эпидемиологического характера. В РФ заблаговременно были приняты меры для выявления опасного заболевания", - говорится в сообщении.В рамках федерального проекта "Санитарный щит" во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль с использованием системы "Периметр", уточнили в ведомстве. Специалисты в режиме реального времени анализируют ситуацию, выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний, включая тех, кто прибывает из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, пояснили в пресс-службе.
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
Роспотребнадзор назвал риск оспы обезьян в России минимальным

Роспотребнадзор: риск распространения оспы обезьян в России минимален

© AP PhotoОбразец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© AP Photo
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Риски распространения оспы обезьян на территории России минимальны, в РФ заблаговременно были приняты меры для выявления данного заболевания, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Риски распространения оспы обезьян на территории РФ минимальны. Специалисты Роспотребнадзора в круглосуточном режиме мониторируют все риски санитарно-эпидемиологического характера. В РФ заблаговременно были приняты меры для выявления опасного заболевания", - говорится в сообщении.
В рамках федерального проекта "Санитарный щит" во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль с использованием системы "Периметр", уточнили в ведомстве. Специалисты в режиме реального времени анализируют ситуацию, выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний, включая тех, кто прибывает из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, пояснили в пресс-службе.
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