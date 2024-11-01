https://ria.ru/20241101/orvi-1981258536.html

Эксперт объяснил, почему в середине осени снизилась заболеваемость ОРВИ

Эксперт объяснил, почему в середине осени снизилась заболеваемость ОРВИ - РИА Новости, 01.11.2024

Эксперт объяснил, почему в середине осени снизилась заболеваемость ОРВИ

Снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом в России объясняется аномально теплой осенью, такая погода не располагает к увеличению числа заболевших, однако... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T03:12

2024-11-01T03:12

2024-11-01T03:12

общество

здоровье - общество

россия

александр горелов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981207345_0:175:3020:1874_1920x0_80_0_0_4e0c42424be10e27503a5a63b02f108a.jpg

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом в России объясняется аномально теплой осенью, такая погода не располагает к увеличению числа заболевших, однако расслабляться пока рано и стоит сделать прививку от гриппа, чтобы не заболеть в дальнейшем, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. С начала октября, по данным Роспотребнадзора, в России постепенно снижается число заболевших гриппом и ОРВИ. "У нас с вами необычная осень, потому что тепла так долго не было никогда. Нет ни слякоти, ни промозглости, что могло бы располагать к подъему заболеваемости", - сказал Горелов. Он отметил, что начальный подъем заболеваемости, который отмечался в сентябре, был связан, прежде всего, с улучшением диагностики, а также с привлечением большего внимания к респираторным возбудителям. При этом, расслабляться пока рано, так как подъем заболеваемости еще возможен, поэтому россиянам, которые еще не сделали прививку от гриппа, стоит пройти вакцинацию, подчеркнул Горелов. По его словам, прививаться еще не поздно, скорее всего, вакцинация будет продолжаться в течение всего ноября, а для групп риска – пожилых людей, даже в декабре. Но откладывать иммунизацию не стоит, лучше привиться заблаговременно, добавил специалист.

https://ria.ru/20241020/puteshestviya-1978601566.html

https://ria.ru/20241031/minzdrav-1981032790.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, россия, александр горелов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)