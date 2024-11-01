https://ria.ru/20241101/orel-1981364226.html
В Орловской области отменили ракетную опасность
В Орловской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 01.11.2024
В Орловской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность на территории Орловской области отменена, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T15:22
2024-11-01T15:22
2024-11-01T15:22
орловская область
андрей клычков
россия
происшествия
общество
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Ракетная опасность на территории Орловской области отменена, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. О начале ракетной опасности в регионе Клычков объявил в 14.35 мск, угроза отменена спустя 31 минуту. "Внимание! Отбой ракетной опасности в Орловской области", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20241030/opasnost-1980887007.html
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орловская область, андрей клычков, россия, происшествия, общество
Орловская область, Андрей Клычков, Россия, Происшествия, Общество
В Орловской области отменили ракетную опасность
В Орловской области сообщили об отмене ракетной опасности