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В Петербурге женщина скончалась в клинике пластической хирургии
В Петербурге женщина скончалась в клинике пластической хирургии - РИА Новости, 01.11.2024
В Петербурге женщина скончалась в клинике пластической хирургии
Следственные органы проводят проверку после смерти пациентки в клинике пластической хирургии и косметологии в Санкт-Петербурге, сообщает городское главное... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T22:52
2024-11-01T22:52
2024-11-01T22:52
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после смерти пациентки в клинике пластической хирургии и косметологии в Санкт-Петербурге, сообщает городское главное следственное управление СК РФ. По данным ведомства, женщина скончалась в клинике пластической хирургии и косметологии, которая находится на улице Матроса Железняка. "️По предварительным данным, 31 октября пациентке была проведена операция, а сегодня наступила ее смерть. Причина смерти в настоящее время неизвестна", - говорится в сообщении. В настоящее время проводится доследственная проверка. "Следователями выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Действиям врачей будет дана правовая оценка", - сообщает ведомство.
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге женщина скончалась в клинике пластической хирургии
СК: в Петербурге женщина скончалась в клинике пластической хирургии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после смерти пациентки в клинике пластической хирургии и косметологии в Санкт-Петербурге, сообщает городское главное следственное управление СК РФ.
По данным ведомства, женщина скончалась в клинике пластической хирургии и косметологии, которая находится на улице Матроса Железняка.
"️По предварительным данным, 31 октября пациентке была проведена операция, а сегодня наступила ее смерть. Причина смерти в настоящее время неизвестна", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводится доследственная проверка.
"Следователями выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Действиям врачей будет дана правовая оценка", - сообщает ведомство.