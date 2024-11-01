https://ria.ru/20241101/operatsiya-1981444415.html

В Петербурге женщина скончалась в клинике пластической хирургии

В Петербурге женщина скончалась в клинике пластической хирургии - РИА Новости, 01.11.2024

В Петербурге женщина скончалась в клинике пластической хирургии

Следственные органы проводят проверку после смерти пациентки в клинике пластической хирургии и косметологии в Санкт-Петербурге, сообщает городское главное... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T22:52

2024-11-01T22:52

2024-11-01T22:52

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305601_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b0e8e5a40ef7f23446c9e292a75fd7a3.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после смерти пациентки в клинике пластической хирургии и косметологии в Санкт-Петербурге, сообщает городское главное следственное управление СК РФ. По данным ведомства, женщина скончалась в клинике пластической хирургии и косметологии, которая находится на улице Матроса Железняка. "️По предварительным данным, 31 октября пациентке была проведена операция, а сегодня наступила ее смерть. Причина смерти в настоящее время неизвестна", - говорится в сообщении. В настоящее время проводится доследственная проверка. "Следователями выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Действиям врачей будет дана правовая оценка", - сообщает ведомство.

https://ria.ru/20240911/operatsiya-1972181895.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)