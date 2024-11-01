https://ria.ru/20241101/oon-1981408509.html

ООН назвала Ближний Восток одним из самых опасных мест для журналистов

ООН назвала Ближний Восток одним из самых опасных мест для журналистов - РИА Новости, 01.11.2024

ООН назвала Ближний Восток одним из самых опасных мест для журналистов

Конфликты на Ближнем Востоке сделали этот регион одним из самых опасных мест в истории для журналистов, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T18:20

2024-11-01T18:20

2024-11-01T18:20

в мире

ближний восток

россия

женева (город)

геннадий гатилов

оон

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ЖЕНЕВА, 1 ноя – РИА Новости. Конфликты на Ближнем Востоке сделали этот регион одним из самых опасных мест в истории для журналистов, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка по случаю Международного дня борьбы с безнаказанностью за преступления, совершенные против журналистов. "В частности, сегодняшние разрушительные конфликты превратили Ближний Восток в одно из самых опасных мест в истории для журналистов, что привело к тревожному числу жертв среди работников СМИ", - сказано в документе. По данным Тюрка, в 2023 был убит 71 журналист, а в 2024 году – уже 61. В августе постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов призвал УВКПЧ прекратить хранить молчание и осудить киевский режим за убийство многих российских журналистов с 2014 года. В октябре Гатилов также заявил, что Тюрк не отреагировал на санкции США против российских СМИ.

https://ria.ru/20241025/livan-1979957967.html

ближний восток

россия

женева (город)

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в мире, ближний восток, россия, женева (город), геннадий гатилов, оон