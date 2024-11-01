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ООН назвала Ближний Восток одним из самых опасных мест для журналистов
ООН назвала Ближний Восток одним из самых опасных мест для журналистов - РИА Новости, 01.11.2024
ООН назвала Ближний Восток одним из самых опасных мест для журналистов
Конфликты на Ближнем Востоке сделали этот регион одним из самых опасных мест в истории для журналистов, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T18:20
2024-11-01T18:20
2024-11-01T18:20
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ЖЕНЕВА, 1 ноя – РИА Новости. Конфликты на Ближнем Востоке сделали этот регион одним из самых опасных мест в истории для журналистов, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка по случаю Международного дня борьбы с безнаказанностью за преступления, совершенные против журналистов. "В частности, сегодняшние разрушительные конфликты превратили Ближний Восток в одно из самых опасных мест в истории для журналистов, что привело к тревожному числу жертв среди работников СМИ", - сказано в документе. По данным Тюрка, в 2023 был убит 71 журналист, а в 2024 году – уже 61. В августе постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов призвал УВКПЧ прекратить хранить молчание и осудить киевский режим за убийство многих российских журналистов с 2014 года. В октябре Гатилов также заявил, что Тюрк не отреагировал на санкции США против российских СМИ.
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в мире, ближний восток, россия, женева (город), геннадий гатилов, оон
В мире, Ближний Восток, Россия, Женева (город), Геннадий Гатилов, ООН
ООН назвала Ближний Восток одним из самых опасных мест для журналистов
УВКПЧ ООН назвала Ближний Восток одним из самых опасных мест для журналистов
ЖЕНЕВА, 1 ноя – РИА Новости. Конфликты на Ближнем Востоке сделали этот регион одним из самых опасных мест в истории для журналистов, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка по случаю Международного дня борьбы с безнаказанностью за преступления, совершенные против журналистов.
"В частности, сегодняшние разрушительные конфликты превратили Ближний Восток в одно из самых опасных мест в истории для журналистов, что привело к тревожному числу жертв среди работников СМИ", - сказано в документе.
По данным Тюрка, в 2023 был убит 71 журналист, а в 2024 году – уже 61.
В августе постоянный представитель РФ
при ООН в Женеве Геннадий Гатилов
призвал УВКПЧ прекратить хранить молчание и осудить киевский режим за убийство многих российских журналистов с 2014 года. В октябре Гатилов также заявил, что Тюрк не отреагировал на санкции США
против российских СМИ.