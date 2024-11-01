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МИД приветствовал принятие ООН резолюции о прекращении блокады Кубы - РИА Новости, 01.11.2024
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18:02 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/oon-1981404618.html
МИД приветствовал принятие ООН резолюции о прекращении блокады Кубы
МИД приветствовал принятие ООН резолюции о прекращении блокады Кубы - РИА Новости, 01.11.2024
МИД приветствовал принятие ООН резолюции о прекращении блокады Кубы
РФ приветствует принятие Генассамблеей ООН резолюции о необходимости прекращения экономической блокады США в отношении Кубы, говорится в заявлении министерства... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T18:02
2024-11-01T18:02
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. РФ приветствует принятие Генассамблеей ООН резолюции о необходимости прекращения экономической блокады США в отношении Кубы, говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ. "Россия приветствует практически единогласное принятие 30 октября 79-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно вносимой Гаваной резолюции "Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной Соединенными Штатами Америки против Кубы", - говорится в заявлении ведомства. Это уже 32-е решение по счёту, отметили в ведомстве, добавив, что оно продемонстрировало "решительное осуждение всем мировым сообществом, включая политически близкими Вашингтону странами Запада, практики применения США незаконных и антигуманных по своему характеру экстерриториальных односторонних принудительных мер" в отношении Кубы, ущерб экономике которой, добавили в министерстве, совокупно составляет 164 миллиарда долларов США. Министерство сообщило, что Москва окажет всестороннюю поддержку Гаване для экономического развития страны, а российско-кубинское торгово-экономическое, научно-техническое и гуманитарное сотрудничество продолжает набирать обороты, несмотря на препятствия со стороны США. Резолюцию "Необходимость завершения экономического, коммерческого и финансового эмбарго, введенного США против Кубы" 30 октября поддержали 187 государств. Против проголосовали США и Израиль, воздержалась Молдавия. Генассамблея ООН принимает резолюции с требованием отменить односторонние американские санкции против Кубы с 1992 года, документы пользуются подавляющей поддержкой членов Всемирной Организации. Тем не менее, в отличие от резолюции Совета Безопасности ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.
https://ria.ru/20241101/lag-1981258380.html
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в мире, сша, куба, россия, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, США, Куба, Россия, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
МИД приветствовал принятие ООН резолюции о прекращении блокады Кубы

МИД: Россия приветствует принятие ООН резолюции о прекращении США блокады Кубы

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. РФ приветствует принятие Генассамблеей ООН резолюции о необходимости прекращения экономической блокады США в отношении Кубы, говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ.
"Россия приветствует практически единогласное принятие 30 октября 79-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно вносимой Гаваной резолюции "Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной Соединенными Штатами Америки против Кубы", - говорится в заявлении ведомства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
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Это уже 32-е решение по счёту, отметили в ведомстве, добавив, что оно продемонстрировало "решительное осуждение всем мировым сообществом, включая политически близкими Вашингтону странами Запада, практики применения США незаконных и антигуманных по своему характеру экстерриториальных односторонних принудительных мер" в отношении Кубы, ущерб экономике которой, добавили в министерстве, совокупно составляет 164 миллиарда долларов США.
Министерство сообщило, что Москва окажет всестороннюю поддержку Гаване для экономического развития страны, а российско-кубинское торгово-экономическое, научно-техническое и гуманитарное сотрудничество продолжает набирать обороты, несмотря на препятствия со стороны США.
Резолюцию "Необходимость завершения экономического, коммерческого и финансового эмбарго, введенного США против Кубы" 30 октября поддержали 187 государств. Против проголосовали США и Израиль, воздержалась Молдавия.
Генассамблея ООН принимает резолюции с требованием отменить односторонние американские санкции против Кубы с 1992 года, документы пользуются подавляющей поддержкой членов Всемирной Организации.
Тем не менее, в отличие от резолюции Совета Безопасности ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.
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