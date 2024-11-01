МИД приветствовал принятие ООН резолюции о прекращении блокады Кубы
МИД: Россия приветствует принятие ООН резолюции о прекращении США блокады Кубы
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Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. РФ приветствует принятие Генассамблеей ООН резолюции о необходимости прекращения экономической блокады США в отношении Кубы, говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ.
"Россия приветствует практически единогласное принятие 30 октября 79-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно вносимой Гаваной резолюции "Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной Соединенными Штатами Америки против Кубы", - говорится в заявлении ведомства.
Это уже 32-е решение по счёту, отметили в ведомстве, добавив, что оно продемонстрировало "решительное осуждение всем мировым сообществом, включая политически близкими Вашингтону странами Запада, практики применения США незаконных и антигуманных по своему характеру экстерриториальных односторонних принудительных мер" в отношении Кубы, ущерб экономике которой, добавили в министерстве, совокупно составляет 164 миллиарда долларов США.
Министерство сообщило, что Москва окажет всестороннюю поддержку Гаване для экономического развития страны, а российско-кубинское торгово-экономическое, научно-техническое и гуманитарное сотрудничество продолжает набирать обороты, несмотря на препятствия со стороны США.
Генассамблея ООН принимает резолюции с требованием отменить односторонние американские санкции против Кубы с 1992 года, документы пользуются подавляющей поддержкой членов Всемирной Организации.
Тем не менее, в отличие от резолюции Совета Безопасности ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.