https://ria.ru/20241101/ofitser-1981266483.html
Российские десантники взяли под контроль дамбу в Курской области
Российские десантники взяли под контроль дамбу в Курской области - РИА Новости, 01.11.2024
Российские десантники взяли под контроль дамбу в Курской области
Бойцы гвардейского соединения ВДВ группировки "Север" взяли под контроль дамбу в Курской области, рассказал РИА Новости старший офицер управления бригады с... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T06:49
2024-11-01T06:49
2024-11-01T09:36
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безопасность
курская область
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КУРСКАЯ ОБЛ., 1 ноя — РИА Новости. Бойцы гвардейского соединения ВДВ группировки "Север" взяли под контроль дамбу в Курской области, рассказал РИА Новости старший офицер управления бригады с позывным Зима."Одно из соединений Воздушно-десантных войск после штурмовых действий по овладению населенным пунктом вышло на дамбу, конкретно на восточную часть. Выбили противника оттуда, с восточной части, и перешли к удержанию", — рассказал он.По словам офицера, это прежде всего оперативно-тактический успех, который открывает возможности для дальнейшего развития наступления. "Основная доля легла на соединение Воздушно-десантных войск, но быстрее выполнили задачу, потому что вошли во взаимодействие с морской пехотой", — добавил собеседник агентства.В какой-то момент боя противник пытался отбить участок при помощи артиллерии, в том числе кассетных боеприпасов. За несколько дней неудачных накатов ВСУ потеряли несколько единиц бронетехники и пехоту.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 31 октября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли 28,6 тысячи солдат, 180 танков и сотни единиц другой техники.
https://ria.ru/20241101/fpvdrony-1981263255.html
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Десантник о взятии под контроль дамбы в Курской области
Российские десантники группировки "Север" взяли под контроль дамбу в Курской области, заняв стратегически важную высоту, рассказал РИА Новости старший офицер управления бригады ВДВ с позывным "Зима"
2024-11-01T06:49
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безопасность, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Вооруженные силы Украины
Российские десантники взяли под контроль дамбу в Курской области
Десантники "Севера" взяли под контроль дамбу в Курской области, заняв высоту
КУРСКАЯ ОБЛ., 1 ноя — РИА Новости. Бойцы гвардейского соединения ВДВ группировки "Север" взяли под контроль дамбу в Курской области, рассказал РИА Новости старший офицер управления бригады с позывным Зима.
"Одно из соединений Воздушно-десантных войск после штурмовых действий по овладению населенным пунктом вышло на дамбу, конкретно на восточную часть. Выбили противника оттуда, с восточной части, и перешли к удержанию", — рассказал он.
По словам офицера, это прежде всего оперативно-тактический успех, который открывает возможности для дальнейшего развития наступления.
"Основная доля легла на соединение Воздушно-десантных войск, но быстрее выполнили задачу, потому что вошли во взаимодействие с морской пехотой", — добавил собеседник агентства.
В какой-то момент боя противник пытался отбить участок при помощи артиллерии, в том числе кассетных боеприпасов. За несколько дней неудачных накатов ВСУ
потеряли несколько единиц бронетехники и пехоту.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 31 октября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли 28,6 тысячи солдат, 180 танков и сотни единиц другой техники.