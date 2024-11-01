https://ria.ru/20241101/odessa-1981274628.html

В подполье сообщили об ударе по производству беспилотников в Одессе

В подполье сообщили об ударе по производству беспилотников в Одессе - РИА Новости, 01.11.2024

В подполье сообщили об ударе по производству беспилотников в Одессе

Накануне вечером в Одессе разбомбили производство беспилотников, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T09:00

2024-11-01T09:00

2024-11-01T09:20

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ДОНЕЦК, 1 ноя — РИА Новости. Накануне вечером в Одессе разбомбили производство беспилотников, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Прилетело по производству БПЛА. Шустро делали, говорят, какой-то очень дорогой станок привезли, суперсовременный", — сказал он.О взрыве в городе сообщил поздно вечером мэр Геннадий Труханов.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, одесса, россия, сергей лебедев, геннадий труханов, вооруженные силы украины, украина