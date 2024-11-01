Рейтинг@Mail.ru
В подполье сообщили об ударе по производству беспилотников в Одессе - РИА Новости, 01.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:00 01.11.2024 (обновлено: 09:20 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/odessa-1981274628.html
В подполье сообщили об ударе по производству беспилотников в Одессе
В подполье сообщили об ударе по производству беспилотников в Одессе - РИА Новости, 01.11.2024
В подполье сообщили об ударе по производству беспилотников в Одессе
Накануне вечером в Одессе разбомбили производство беспилотников, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T09:00
2024-11-01T09:20
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
россия
сергей лебедев
геннадий труханов
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805011100_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0a7c297cf4b036423584695784172f51.jpg
ДОНЕЦК, 1 ноя — РИА Новости. Накануне вечером в Одессе разбомбили производство беспилотников, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.&quot;Прилетело по производству БПЛА. Шустро делали, говорят, какой-то очень дорогой станок привезли, суперсовременный&quot;, — сказал он.О взрыве в городе сообщил поздно вечером мэр Геннадий Труханов.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
одесса
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805011100_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_7d85f8f74744e2628e4eb9df734d5ec9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, россия, сергей лебедев, геннадий труханов, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Россия, Сергей Лебедев, Геннадий Труханов, Вооруженные силы Украины, Украина
В подполье сообщили об ударе по производству беспилотников в Одессе

Координатор подполья Лебедев сообщил об ударе в Одессе по производству БПЛА

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 1 ноя — РИА Новости. Накануне вечером в Одессе разбомбили производство беспилотников, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«

"Прилетело по производству БПЛА. Шустро делали, говорят, какой-то очень дорогой станок привезли, суперсовременный", — сказал он.

О взрыве в городе сообщил поздно вечером мэр Геннадий Труханов.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаРоссияСергей ЛебедевГеннадий ТрухановВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала