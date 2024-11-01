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В подполье сообщили об ударе по производству беспилотников в Одессе
В подполье сообщили об ударе по производству беспилотников в Одессе - РИА Новости, 01.11.2024
В подполье сообщили об ударе по производству беспилотников в Одессе
Накануне вечером в Одессе разбомбили производство беспилотников, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T09:00
2024-11-01T09:00
2024-11-01T09:20
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ДОНЕЦК, 1 ноя — РИА Новости. Накануне вечером в Одессе разбомбили производство беспилотников, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Прилетело по производству БПЛА. Шустро делали, говорят, какой-то очень дорогой станок привезли, суперсовременный", — сказал он.О взрыве в городе сообщил поздно вечером мэр Геннадий Труханов.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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РИА Новости
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В подполье сообщили об ударе по производству беспилотников в Одессе
Координатор подполья Лебедев сообщил об ударе в Одессе по производству БПЛА