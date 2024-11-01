https://ria.ru/20241101/obstrely-1981292630.html

В Херсонской области один человек погиб, двое ранены из-за обстрелов ВСУ

В Херсонской области один человек погиб, двое ранены из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 01.11.2024

В Херсонской области один человек погиб, двое ранены из-за обстрелов ВСУ

Один человек погиб, двое ранены в Херсонской области за последние сутки в результате обстрелов ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T10:31

2024-11-01T10:31

2024-11-01T10:45

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

вооруженные силы украины

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Один человек погиб, двое ранены в Херсонской области за последние сутки в результате обстрелов ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Вчера в результате обстрелов ВСУ в пгт. Днепряны погиб мирный житель. В Алешках и Голой Пристани по одному человеку получили множественные ранения и контузии. Пострадавшие госпитализированы", - написал Сальдо.По его словам, противник за последние сутки в общей сложности выпустил 50 снарядов по 11 населенным пунктам на левом берегу области.Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, херсонская область , вооруженные силы украины, владимир сальдо