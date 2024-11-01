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В Херсонской области один человек погиб, двое ранены из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 01.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:31 01.11.2024 (обновлено: 10:45 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/obstrely-1981292630.html
В Херсонской области один человек погиб, двое ранены из-за обстрелов ВСУ
В Херсонской области один человек погиб, двое ранены из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 01.11.2024
В Херсонской области один человек погиб, двое ранены из-за обстрелов ВСУ
Один человек погиб, двое ранены в Херсонской области за последние сутки в результате обстрелов ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T10:31
2024-11-01T10:45
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
вооруженные силы украины
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Один человек погиб, двое ранены в Херсонской области за последние сутки в результате обстрелов ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Вчера в результате обстрелов ВСУ в пгт. Днепряны погиб мирный житель. В Алешках и Голой Пристани по одному человеку получили множественные ранения и контузии. Пострадавшие госпитализированы", - написал Сальдо.По его словам, противник за последние сутки в общей сложности выпустил 50 снарядов по 11 населенным пунктам на левом берегу области.Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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происшествия, херсонская область , вооруженные силы украины, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо
В Херсонской области один человек погиб, двое ранены из-за обстрелов ВСУ

Сальдо: в Херсонской области один человек погиб, двое ранены из-за обстрелов ВСУ

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия обстрелов в Херсонской области 31 октября 2024 года
Последствия обстрелов в Херсонской области 31 октября 2024 года - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия обстрелов в Херсонской области 31 октября 2024 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Один человек погиб, двое ранены в Херсонской области за последние сутки в результате обстрелов ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Вчера в результате обстрелов ВСУ в пгт. Днепряны погиб мирный житель. В Алешках и Голой Пристани по одному человеку получили множественные ранения и контузии. Пострадавшие госпитализированы", - написал Сальдо.
По его словам, противник за последние сутки в общей сложности выпустил 50 снарядов по 11 населенным пунктам на левом берегу области.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВладимир Сальдо
 
 
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