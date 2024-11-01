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В России названы имена самых перспективных молодых ученых - РИА Новости, 01.11.2024
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Наука
 
17:40 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/nauka-1981395064.html
В России названы имена самых перспективных молодых ученых
В России названы имена самых перспективных молодых ученых - РИА Новости, 01.11.2024
В России названы имена самых перспективных молодых ученых
В России завершился IX Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего — наука молодых" и объявлены финалисты конкурса научно-исследовательских работ... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T17:40
2024-11-01T17:40
наука
наука
самарский государственный технический университет
россия
университетская наука
общество
самара
воронежский государственный университет
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САМАРА, 1 ноя — РИА Новости. В России завершился IX Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего — наука молодых" и объявлены финалисты конкурса научно-исследовательских работ студентов и аспирантов. Форум проходил в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева и объединил ученых с мировым именем и молодых исследователей, которые только начинают свой путь в науке.В разные дни форума перед ними выступили начальник подразделения интеллектуального анализа данных и технологического зрения Государственного научно-исследовательского института авиационных систем, профессор РАН Юрий Визильтер, почетный профессор иммунологии Болонского университета Франчески Клаудио, именной профессор отделения физиологии Юго-Западного Медицинского Центра Университета Штата Техас Илья Безпрозванный, академик РАН, профессор психиатрии Школы медицины Массачусетского технологического университета Евгений Рогаев и др.Заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский напомнил, что на конкурс поступило более 3 000 заявок от аспирантов и студентов, из которых были отобраны 350 самых сильных работ по десяти научным направлениям (включая гуманитарные науки, IT, науки о жизни и медицине, физику, химию и др). Сегодня по каждому из этих направлений были объявлены имена победителей."Их работы прошли суровую научную экспертизу, и все победители получат возможность посетить Конгресс молодых ученых в Сириусе", — сказал замминистра, пожелав молодым ученым всегда получать востребованные результаты.Как отмечали члены жюри, на форуме не было споров между физиками и лириками — "все находились в одном большом научном путешествии".В секции инженерных наук победил аспирант Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Артем Юртаев с работой "Методика проектирования системы регулируемых направляющих аппаратов компрессора авиационного двигателя".По его словам, разработанная методика позволит на два месяца сократить сроки проектирования компрессоров авиационных двигателей. В настоящее время один цикл предварительного проектирования составляет более полугода."Я надеюсь, что моя методика поможет российским авиаконструкторам в кратчайшие сроки создать перспективные двигатели, которые составят серьезную конкуренцию зарубежным изделиям", — отметил он в беседе с корреспондентом РИА Новости.При этом молодой ученый добавил, что Россия всегда славилась надежными самолетами, а двигатели, которые были разработаны еще в советские годы, до сих пор находятся в эксплуатации.Лучшей в секции "Науки о Земле, экология и рациональное природопользование" стала аспирант Самарского государственного технического университета Яна Русских с работой "Изучение ферментативной активности ила при действии антибиотиков пенициллинового ряда". По ее словам, на сегодняшний день возникла проблема содержания антибиотиков в сточных водах, которые образуются из-за отходов фармацевтических компаний и неправильной утилизации антибиотиков больницами, лабораториями и обычными людьми."Попадание антибиотиков в сточные воды приводит к двум проблемам: снижается качество очистки сточных вод и ускоряется развитие антибиотикорезистентности (устойчивости)", — подчеркнула она, добавив, что в дальнейшей перспективе планирует разработать собственную экологически безопасную методику утилизации непригодных к медицинскому использованию лекарственных препаратов.Студентка первого курса магистратуры Воронежского государственного университета Анастасия Лакосник с научно-исследовательской работой "Средства выражения эмоциональности в звучащей русской и испанской речи (на материале телевизионных дебатов по проблемам окружающей среды)" стала победителем в секции гуманитарных наук.По ее мнению, "людям очень важно "вкусно" говорить, и фонетика – один из способов правильно донести информацию"."Все мы знаем, что испанский язык славится своей эмоциональностью и быстрым темпом. Но изучив "громкие" российские и испанские телевизионные дебаты, я научно доказала, что испанская речь действительно более эмоциональна, а вот русский язык за счет многочисленных пауз и ударных акцентов оказался более проникающим и влиятельным", — подчеркнула она.Как отметил сопредседатель программного комитета форума, первый проректор НИТУ МИСИС Сергей Салихов, на форуме гуманитарные науки соседствуют с физиками, а геологи разговаривают на одном языке с генетиками. "Эти глаза молодых ученых, которые рассказывают о своих научных достижениях, то удивление, которое получаешь от новых лиц и новых научных проектов, заставляют двигаться вперед", — добавил он.Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых" проходит с 2014 года по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ для выявления наиболее талантливых и творчески активных студентов и аспирантов, а также для стимулирования молодежи к научно-исследовательской деятельности.
https://ria.ru/20241031/nauka-1981068628.html
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наука, самарский государственный технический университет, россия, университетская наука, общество, самара, воронежский государственный университет, сергей салихов
Наука, Наука, Самарский государственный технический университет, Россия, Университетская наука, Общество, Самара, Воронежский государственный университет, Сергей Салихов

В России названы имена самых перспективных молодых ученых

© Фото: пресс-служба IX Всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего – наука молодых"IX Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых"
IX Всероссийский молодежный научный форум Наука будущего – наука молодых - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Фото: пресс-служба IX Всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего – наука молодых"
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САМАРА, 1 ноя — РИА Новости. В России завершился IX Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего — наука молодых" и объявлены финалисты конкурса научно-исследовательских работ студентов и аспирантов. Форум проходил в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева и объединил ученых с мировым именем и молодых исследователей, которые только начинают свой путь в науке.
В разные дни форума перед ними выступили начальник подразделения интеллектуального анализа данных и технологического зрения Государственного научно-исследовательского института авиационных систем, профессор РАН Юрий Визильтер, почетный профессор иммунологии Болонского университета Франчески Клаудио, именной профессор отделения физиологии Юго-Западного Медицинского Центра Университета Штата Техас Илья Безпрозванный, академик РАН, профессор психиатрии Школы медицины Массачусетского технологического университета Евгений Рогаев и др.
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Заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский напомнил, что на конкурс поступило более 3 000 заявок от аспирантов и студентов, из которых были отобраны 350 самых сильных работ по десяти научным направлениям (включая гуманитарные науки, IT, науки о жизни и медицине, физику, химию и др). Сегодня по каждому из этих направлений были объявлены имена победителей.
"Их работы прошли суровую научную экспертизу, и все победители получат возможность посетить Конгресс молодых ученых в Сириусе", — сказал замминистра, пожелав молодым ученым всегда получать востребованные результаты.
Как отмечали члены жюри, на форуме не было споров между физиками и лириками — "все находились в одном большом научном путешествии".
В секции инженерных наук победил аспирант Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Артем Юртаев с работой "Методика проектирования системы регулируемых направляющих аппаратов компрессора авиационного двигателя".
© Фото: пресс-служба IX Всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего – наука молодых"IX Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых"
IX Всероссийский молодежный научный форум Наука будущего – наука молодых
IX Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых"
© Фото: пресс-служба IX Всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего – наука молодых"
1 из 6
© Фото: пресс-служба IX Всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего – наука молодых"IX Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых"
IX Всероссийский молодежный научный форум Наука будущего – наука молодых
IX Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых"
© Фото: пресс-служба IX Всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего – наука молодых"
2 из 6
© Фото: пресс-служба IX Всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего – наука молодых"IX Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых"
IX Всероссийский молодежный научный форум Наука будущего – наука молодых
IX Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых"
© Фото: пресс-служба IX Всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего – наука молодых"
3 из 6
© Фото: пресс-служба IX Всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего – наука молодых"IX Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых"
IX Всероссийский молодежный научный форум Наука будущего – наука молодых
IX Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых"
© Фото: пресс-служба IX Всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего – наука молодых"
4 из 6
© Фото: пресс-служба IX Всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего – наука молодых"IX Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых"
IX Всероссийский молодежный научный форум Наука будущего – наука молодых
IX Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых"
© Фото: пресс-служба IX Всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего – наука молодых"
5 из 6
© Фото: пресс-служба IX Всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего – наука молодых"IX Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых"
IX Всероссийский молодежный научный форум Наука будущего – наука молодых
IX Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых"
© Фото: пресс-служба IX Всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего – наука молодых"
6 из 6
IX Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых"
© Фото: пресс-служба IX Всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего – наука молодых"
1 из 6
IX Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых"
© Фото: пресс-служба IX Всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего – наука молодых"
2 из 6
IX Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых"
© Фото: пресс-служба IX Всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего – наука молодых"
3 из 6
IX Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых"
© Фото: пресс-служба IX Всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего – наука молодых"
4 из 6
IX Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых"
© Фото: пресс-служба IX Всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего – наука молодых"
5 из 6
IX Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых"
© Фото: пресс-служба IX Всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего – наука молодых"
6 из 6
По его словам, разработанная методика позволит на два месяца сократить сроки проектирования компрессоров авиационных двигателей. В настоящее время один цикл предварительного проектирования составляет более полугода.
"Я надеюсь, что моя методика поможет российским авиаконструкторам в кратчайшие сроки создать перспективные двигатели, которые составят серьезную конкуренцию зарубежным изделиям", — отметил он в беседе с корреспондентом РИА Новости.
При этом молодой ученый добавил, что Россия всегда славилась надежными самолетами, а двигатели, которые были разработаны еще в советские годы, до сих пор находятся в эксплуатации.
Лучшей в секции "Науки о Земле, экология и рациональное природопользование" стала аспирант Самарского государственного технического университета Яна Русских с работой "Изучение ферментативной активности ила при действии антибиотиков пенициллинового ряда". По ее словам, на сегодняшний день возникла проблема содержания антибиотиков в сточных водах, которые образуются из-за отходов фармацевтических компаний и неправильной утилизации антибиотиков больницами, лабораториями и обычными людьми.
Робот - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
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"Попадание антибиотиков в сточные воды приводит к двум проблемам: снижается качество очистки сточных вод и ускоряется развитие антибиотикорезистентности (устойчивости)", — подчеркнула она, добавив, что в дальнейшей перспективе планирует разработать собственную экологически безопасную методику утилизации непригодных к медицинскому использованию лекарственных препаратов.
Студентка первого курса магистратуры Воронежского государственного университета Анастасия Лакосник с научно-исследовательской работой "Средства выражения эмоциональности в звучащей русской и испанской речи (на материале телевизионных дебатов по проблемам окружающей среды)" стала победителем в секции гуманитарных наук.
По ее мнению, "людям очень важно "вкусно" говорить, и фонетика – один из способов правильно донести информацию".
"Все мы знаем, что испанский язык славится своей эмоциональностью и быстрым темпом. Но изучив "громкие" российские и испанские телевизионные дебаты, я научно доказала, что испанская речь действительно более эмоциональна, а вот русский язык за счет многочисленных пауз и ударных акцентов оказался более проникающим и влиятельным", — подчеркнула она.
Как отметил сопредседатель программного комитета форума, первый проректор НИТУ МИСИС Сергей Салихов, на форуме гуманитарные науки соседствуют с физиками, а геологи разговаривают на одном языке с генетиками. "Эти глаза молодых ученых, которые рассказывают о своих научных достижениях, то удивление, которое получаешь от новых лиц и новых научных проектов, заставляют двигаться вперед", — добавил он.
Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых" проходит с 2014 года по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ для выявления наиболее талантливых и творчески активных студентов и аспирантов, а также для стимулирования молодежи к научно-исследовательской деятельности.
 
НаукаНаукаСамарский государственный технический университетРоссияУниверситетская наукаОбществоСамараВоронежский государственный университетСергей Салихов
 
 
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