https://ria.ru/20241101/nauka-1981243439.html

Археологи подтвердили, что на месте Орла раньше был древнерусский город

Археологи подтвердили, что на месте Орла раньше был древнерусский город - РИА Новости, 01.11.2024

Археологи подтвердили, что на месте Орла раньше был древнерусский город

Результаты раскопок в центре современного Орла принесли ученым новые доказательства того, что с конца XI до середины XIII века на этом месте существовал... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T09:00

2024-11-01T09:00

2024-11-01T09:00

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археология

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Результаты раскопок в центре современного Орла принесли ученым новые доказательства того, что с конца XI до середины XIII века на этом месте существовал древнерусский город, рассказал РИА Новости научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья Института археологии РАН, начальник Орловского отряда Сейминско-Суджинской экспедиции Олег Радюш. "В этом сезоне мы получили очередное подтверждение существования древнерусского поселения в центральной части Орла. Мы вскрыли участок за городскими валами, где в XVI веке была построена Орловская крепость, и обнаружили слой древнерусского городского поселения. Он насыщен древнерусской керамикой, там есть фрагменты браслетов, другие предметы. На основании этих и более ранних находок мы можем определить ранний хронологический горизонт концом XI – началом XII века", — сообщил он.К наиболее интересным находкам археолог отнес торговую свинцовую печать-пломбу около сантиметра в диаметре. С одной стороны пломба отмечена родовым знаком Рюриковичей, с другой — кириллической буквой "П"."Эта пломба принадлежала, вероятно, киевскому воеводе, тысяцкому Путяте Вышатичу (сын Вышаты Добрынича, внук Добрыни Никитыча). Он служил князю Святославу II Язиславичу, который правил Киевом в 1093-1113 годах, что позволяет нам установить возраст находки", — пояснил Олег Радюш.Археологи также обнаружили три постройки древнерусского периода. В двух из них были обнаружены погребенные останки нескольких человек, что, предположительно, указывает на события монгольского нашествия."Много подобных находок ранее было сделано в городах, которые попали под монгольский удар. Такие коллективные захоронения возникали, когда русские люди возвращались в свои города, разрушенные монголами, собирали по улицам останки погибших жителей и хоронили их в постройках", — рассказал ученый.По его мнению, значение открытий археологов в том, что они показывают связи Верхнеокских и Киевских земель и позволяют исследователям понять, как происходило передвижение людей и грузов по этому региону. "Мы узнали, что древнерусский слой распространен в общей сложности на четыре-пять гектаров. Здесь мог быть целый русский город, названия которого мы не знаем и вряд ли узнаем. Он занимал точку, удобную для контроля за Верхнеокским регионом, за передвижениями по Оке и рядом с ней", — заключил Олег Радюш.

https://ria.ru/20211015/orel-1754671445.html

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наука, социальный навигатор, что не найдешь в учебнике, орел, история, археология, российская академия наук, орловская область