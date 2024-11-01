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Археологи подтвердили, что на месте Орла раньше был древнерусский город - РИА Новости, 01.11.2024
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Наука
 
09:00 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/nauka-1981243439.html
Археологи подтвердили, что на месте Орла раньше был древнерусский город
Археологи подтвердили, что на месте Орла раньше был древнерусский город - РИА Новости, 01.11.2024
Археологи подтвердили, что на месте Орла раньше был древнерусский город
Результаты раскопок в центре современного Орла принесли ученым новые доказательства того, что с конца XI до середины XIII века на этом месте существовал... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T09:00
2024-11-01T09:00
наука
наука
социальный навигатор
что не найдешь в учебнике
орел
история
археология
российская академия наук
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Результаты раскопок в центре современного Орла принесли ученым новые доказательства того, что с конца XI до середины XIII века на этом месте существовал древнерусский город, рассказал РИА Новости научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья Института археологии РАН, начальник Орловского отряда Сейминско-Суджинской экспедиции Олег Радюш. "В этом сезоне мы получили очередное подтверждение существования древнерусского поселения в центральной части Орла. Мы вскрыли участок за городскими валами, где в XVI веке была построена Орловская крепость, и обнаружили слой древнерусского городского поселения. Он насыщен древнерусской керамикой, там есть фрагменты браслетов, другие предметы. На основании этих и более ранних находок мы можем определить ранний хронологический горизонт концом XI – началом XII века", — сообщил он.К наиболее интересным находкам археолог отнес торговую свинцовую печать-пломбу около сантиметра в диаметре. С одной стороны пломба отмечена родовым знаком Рюриковичей, с другой — кириллической буквой "П"."Эта пломба принадлежала, вероятно, киевскому воеводе, тысяцкому Путяте Вышатичу (сын Вышаты Добрынича, внук Добрыни Никитыча). Он служил князю Святославу II Язиславичу, который правил Киевом в 1093-1113 годах, что позволяет нам установить возраст находки", — пояснил Олег Радюш.Археологи также обнаружили три постройки древнерусского периода. В двух из них были обнаружены погребенные останки нескольких человек, что, предположительно, указывает на события монгольского нашествия."Много подобных находок ранее было сделано в городах, которые попали под монгольский удар. Такие коллективные захоронения возникали, когда русские люди возвращались в свои города, разрушенные монголами, собирали по улицам останки погибших жителей и хоронили их в постройках", — рассказал ученый.По его мнению, значение открытий археологов в том, что они показывают связи Верхнеокских и Киевских земель и позволяют исследователям понять, как происходило передвижение людей и грузов по этому региону. "Мы узнали, что древнерусский слой распространен в общей сложности на четыре-пять гектаров. Здесь мог быть целый русский город, названия которого мы не знаем и вряд ли узнаем. Он занимал точку, удобную для контроля за Верхнеокским регионом, за передвижениями по Оке и рядом с ней", — заключил Олег Радюш.
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наука, социальный навигатор, что не найдешь в учебнике, орел, история, археология, российская академия наук, орловская область
Наука, Наука, Социальный навигатор, Что не найдешь в учебнике, Орел, история, Археология, Российская академия наук, Орловская область

Археологи подтвердили, что на месте Орла раньше был древнерусский город

© Фото : Олег РадюшОбъект археологического наследия "Детинец Орловской крепости"
Объект археологического наследия Детинец Орловской крепости - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Фото : Олег Радюш
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Результаты раскопок в центре современного Орла принесли ученым новые доказательства того, что с конца XI до середины XIII века на этом месте существовал древнерусский город, рассказал РИА Новости научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья Института археологии РАН, начальник Орловского отряда Сейминско-Суджинской экспедиции Олег Радюш.
"В этом сезоне мы получили очередное подтверждение существования древнерусского поселения в центральной части Орла. Мы вскрыли участок за городскими валами, где в XVI веке была построена Орловская крепость, и обнаружили слой древнерусского городского поселения. Он насыщен древнерусской керамикой, там есть фрагменты браслетов, другие предметы. На основании этих и более ранних находок мы можем определить ранний хронологический горизонт концом XI – началом XII века", — сообщил он.
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К наиболее интересным находкам археолог отнес торговую свинцовую печать-пломбу около сантиметра в диаметре. С одной стороны пломба отмечена родовым знаком Рюриковичей, с другой — кириллической буквой "П".
«
"Эта пломба принадлежала, вероятно, киевскому воеводе, тысяцкому Путяте Вышатичу (сын Вышаты Добрынича, внук Добрыни Никитыча). Он служил князю Святославу II Язиславичу, который правил Киевом в 1093-1113 годах, что позволяет нам установить возраст находки", — пояснил Олег Радюш.
Археологи также обнаружили три постройки древнерусского периода. В двух из них были обнаружены погребенные останки нескольких человек, что, предположительно, указывает на события монгольского нашествия.
© Фото : Олег РадюшМуравленый печной изразец, найденный на раскопках в Орле в 2024 году
Муравленый печной изразец, найденный на раскопках в Орле в 2024 году
Муравленый печной изразец, найденный на раскопках в Орле в 2024 году
© Фото : Олег Радюш
1 из 3
© Фото : Олег Радюш

Печать неустановленного князя со святым Николаем и надписью "ДЬНЕ СЛОВО". Конец XI – начало XII века

Печать неустановленного князя со святым Николаем и надписью ДЬНЕ СЛОВО. Конец XI-начало XII века

Печать неустановленного князя со святым Николаем и надписью "ДЬНЕ СЛОВО". Конец XI – начало XII века

© Фото : Олег Радюш
2 из 3
© Фото : Олег РадюшМонета города Гронинген. XI век
Монета города Гронинген. XI век
Монета города Гронинген. XI век
© Фото : Олег Радюш
3 из 3
Муравленый печной изразец, найденный на раскопках в Орле в 2024 году
© Фото : Олег Радюш
1 из 3

Печать неустановленного князя со святым Николаем и надписью "ДЬНЕ СЛОВО". Конец XI – начало XII века

© Фото : Олег Радюш
2 из 3
Монета города Гронинген. XI век
© Фото : Олег Радюш
3 из 3
"Много подобных находок ранее было сделано в городах, которые попали под монгольский удар. Такие коллективные захоронения возникали, когда русские люди возвращались в свои города, разрушенные монголами, собирали по улицам останки погибших жителей и хоронили их в постройках", — рассказал ученый.
По его мнению, значение открытий археологов в том, что они показывают связи Верхнеокских и Киевских земель и позволяют исследователям понять, как происходило передвижение людей и грузов по этому региону.
"Мы узнали, что древнерусский слой распространен в общей сложности на четыре-пять гектаров. Здесь мог быть целый русский город, названия которого мы не знаем и вряд ли узнаем. Он занимал точку, удобную для контроля за Верхнеокским регионом, за передвижениями по Оке и рядом с ней", — заключил Олег Радюш.
 
НаукаНаукаСоциальный навигаторЧто не найдешь в учебникеОрелисторияАрхеологияРоссийская академия наукОрловская область
 
 
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