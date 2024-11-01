https://ria.ru/20241101/natsionalist-1981255136.html

ФСБ раскрыла давние преступления жившего в США украинского националиста

ФСБ раскрыла давние преступления жившего в США украинского националиста - РИА Новости, 01.11.2024

ФСБ раскрыла давние преступления жившего в США украинского националиста

ФСБ России рассекретила и обнародовала данные о том, как украинский националист Михаил Каркоць руководил казнями поляков в 1944 году, а после войны укрывался в... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T01:51

2024-11-01T01:51

2024-11-01T01:51

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. ФСБ России рассекретила и обнародовала данные о том, как украинский националист Михаил Каркоць руководил казнями поляков в 1944 году, а после войны укрывался в США и получил американское гражданство. Выдачи Каракоця хотела Польша, в отношении него в свое время закрыли дело в Германии. Сейчас ФСБ опубликовала материалы Комитета государственной безопасности СССР, датированные 1967 годом, по уголовному делу украинского националиста, эсэсовца и карателя Василия Малаженского, члена "Организации украинских националистов" (ОУН, запрещена в РФ), активного участника Волынской резни 1943 года – массового убийства поляков бандами украинских националистов. По данным КГБ, летом 1944 года Малаженский принимал участие в расправе, учиненной палачами из "Украинского легиона самообороны" (УЛС) — военного формирования в составе Вооружённых сил Третьего рейха) над польскими мирными жителями села Хланов (Хланюв) Краснотравского уезда Люблинского воеводства. "В июле 1944 года во время отступления гитлеровских войск из Сокальского и Грубышевского повита, Малаженский добровольно вступил в так называемый "Украинский легион самообороны", входивший в состав немецкой армии как карательный батальон-31", — говорится в докладной записке КГБ о результатах следствия по делу Малаженского. "Украинский легион самообороны" был создан в сентябре 1943 года из уцелевших членов отрядов "мельниковцев" – запрещенной в России ОУН(м). Отмечалось, что 22 июля 1944 года, когда около села Хланов партизанами был убит командир легиона гауптштурмфюрер СС Зигфрид Асмус, "легионеры карательного батальона-31, среди которых был и Малаженский, сожгли села Хланюв, Владиславки и хутор Хланюв и расстреляли 45 жителей этих сел". "Руководил расправой сотник под псевдонимом "Вовк" (Волк) – Михаил Каркоць", — пояснили в ФСБ России. В докладной записке КГБ указывалось, что в сентябре 1944 года Малаженский в составе сотни "Вовка" этого же легиона принимал участие в подавлении антифашистского варшавского восстания, а позже, осенью того же года, дважды принимал участие в облавах против польских партизан в районе города Мехова.В 2013 году журналисты агентства Ассошиэйтед Пресс провели расследование и установили, что Каркоць в 1949 году перебрался в США, предоставив недостоверные данные о себе. Он скрыл, что служил в войсках СС (31-й батальон вошел в состав дивизии СС "Галичина"). В США Каркоць работал плотником, получил американское гражданство, став Майклом Каркоком. В 1990-х годах Каркоць написал мемуары, в которых называл себя "Волком". Книга стала поводом для начала расследования Ассошиэйтед Пресс. В ходе него выяснилось, что Каркоць причастен к массовым убийствам гражданского населения, в том числе женщин и детей, в годы Великой Отечественной войны. Результатами расследования заинтересовались в Польше и Германии. В Германии начали дело, но в конце июля 2015 года баварская прокуратура его закрыла по состоянию здоровья Каркоця. В марте 2017 года суд польского Люблина выдал ордер на арест Каркоця, чтобы добиться его экстрадиции из США по обвинению в военных преступлениях. Но в 2019 году Каркоць умер в Штатах в возрасте 100 лет.

https://ria.ru/20241003/kaliningrad-1976253775.html

https://ria.ru/20241101/volyn-1981253852.html

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фсб, история, национализм, волынская резня, в мире, россия