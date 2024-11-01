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Поезда казанского направления отклонились от графика из-за возгорания

Поезда казанского направления отклонились от графика из-за возгорания - РИА Новости, 01.11.2024

Поезда казанского направления отклонились от графика из-за возгорания

Возгорание релейных шкафов произошло на перегоне Казанского направления Московской железной дороги, предварительно, из-за вмешательства посторонних лиц,... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T06:40

2024-11-01T06:40

2024-11-01T09:51

происшествия

люберцы

ржд

московская железная дорога

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Возгорание релейных шкафов произошло на перегоне Казанского направления Московской железной дороги, предварительно, из-за вмешательства посторонних лиц, сообщила МЖД (филиал РЖД)."Сегодня в 5.23 на перегоне Люберцы - Перово-1 Казанского направления МЖД, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошло возгорание релейных шкафов", — говорится в сообщении.Отмечается, что на период ликвидации возгорания и восстановительных работ движение поездов на участке организовано со снижением скорости."В связи с этим в настоящее время в пути с отклонением от графика следуют поезда Казанского направления в обе стороны, с увеличенным интервалом курсируют МЦД-3. Московская железная дорога принимает все необходимые меры для стабилизации графика движения поездов", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241031/berlin-1981117275.html

люберцы

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происшествия, люберцы, ржд, московская железная дорога