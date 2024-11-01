https://ria.ru/20241101/mvf-1981378318.html
В России объяснили, почему МВФ находится в наихудшем за 30 лет состоянии
В России объяснили, почему МВФ находится в наихудшем за 30 лет состоянии - РИА Новости, 01.11.2024
В России объяснили, почему МВФ находится в наихудшем за 30 лет состоянии
Международный валютный фонд (МВФ) в настоящее время оказался в наихудшем состоянии за более чем 30 лет из-за экстремальной политизации, заявил РИА Новости... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T16:03
2024-11-01T16:03
2024-11-01T16:06
россия
мвф
алексей можин
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) в настоящее время оказался в наихудшем состоянии за более чем 30 лет из-за экстремальной политизации, заявил РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин."Я покидаю фонд, когда он находится в наихудшем состоянии за все три с лишним десятилетия моей здесь службы. Все это является следствием политизации", - сообщил он в своем заключительном интервью перед уходом с должности исполнительного директора от РФ в фонде с 1 ноября.Как отметил Можин, фонд всегда был политизирован, поскольку в совете директоров сидят представители политических властей стран-членов организации."Однако степень такой политизации за время моей работы здесь бывала очень разной. Сейчас, на момент моего ухода, она достигла экстремального уровня", - добавил он.
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россия, мвф, алексей можин, экономика
Россия, МВФ, Алексей Можин, Экономика
В России объяснили, почему МВФ находится в наихудшем за 30 лет состоянии
Можин: МВФ находится в наихудшем за 30 лет состоянии из-за политизации
ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) в настоящее время оказался в наихудшем состоянии за более чем 30 лет из-за экстремальной политизации, заявил РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.
"Я покидаю фонд, когда он находится в наихудшем состоянии за все три с лишним десятилетия моей здесь службы. Все это является следствием политизации", - сообщил он в своем заключительном интервью перед уходом с должности исполнительного директора от РФ в фонде с 1 ноября.
Как отметил Можин, фонд всегда был политизирован, поскольку в совете директоров сидят представители политических властей стран-членов организации.
"Однако степень такой политизации за время моей работы здесь бывала очень разной. Сейчас, на момент моего ухода, она достигла экстремального уровня", - добавил он.