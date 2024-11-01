https://ria.ru/20241101/muzey-1981334364.html

В петербургском дворце создадут музей эпохи Александра III

В петербургском дворце создадут музей эпохи Александра III - РИА Новости, 01.11.2024

В петербургском дворце создадут музей эпохи Александра III

Музей эпохи Александра III будет создан в покоях великого князя Сергея Александровича в его мемориальных покоях в петербургском дворце Белосельских-Белозерских... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T13:22

2024-11-01T13:22

2024-11-01T14:04

культура

москва

санкт-петербург

россия

александр i

елизавета федоровна

ольга любимова

елисаветинско-сергиевское просветительское общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981343971_0:113:3142:1880_1920x0_80_0_0_d5b18a9d4ce7cc8a8127f30354c766d8.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Музей эпохи Александра III будет создан в покоях великого князя Сергея Александровича в его мемориальных покоях в петербургском дворце Белосельских-Белозерских в ближайшие годы, сообщила председатель наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова на Елисаветинско-Сергиевских чтениях в Москве. "(Елисаветинско-Сергиевские чтения - ред.) это этап подготовки большого выставочного проекта большого музейного проекта, который должен состояться в ближайшие годы, и это будет музей эпохи Александра III, который предполагается размещать в сергиевском дворце Санкт-Петербурга - во дворце Белосельских-Белозерских, в его мемориальных покоях. Потому что дворец большой, он живет своей жизнью, но мемориальные покои обязательно должны быть музеефицированы. На это есть одобрение и большое желание нашего президента Владимира Владимировича Путина, есть желание руководства Русского музея. Я думаю, когда все благие желания объединятся, наступит это замечательное время", - сказала перед началом конференции Анна Громова. На пленуме конференции также прозвучало приветствие министра культуры РФ Ольги Любимовой. "Это событие обладает значительной исторической ценностью и напоминает нам о духовном и культурном наследии царской семьи, являющейся высоким образцом христианской нравственности и терпения. В этом году конференция посвящена нескольким важным юбилеям. Благодаря усилиям Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества широкая аудитория имеет возможность ознакомиться с художественным наследием императрицы Марии Александровны и великой княгини Ольги Александровны, а также стать свидетелями научной дискуссии, участие в которой примут ведущие историки, краеведы, архивисты, представители музейного сообщества", - говорится в оглашенном на пленуме приветствии министра культуры. Международная научная конференция ХХVII Елисаветинско-Сергиевские чтения "Сила не в силе, сила в любви" приурочена к 200-летию со дня рождения императрицы Марии Александровны, 160-летию со дня рождения преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны, 140-летию венчания Великокняжеской четы великого князя и его супруги Елизаветы Фёдоровны, и 130-летию памяти императора Александра III. В чтениях участвуют историки, краеведы, архивисты и представители музейного сообщества из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Республики Крым и Святой Земли. Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", созданный в 2011 году, реализует программы в области просвещения и благотворительности, поддержки отечественной культуры, изучения исторического наследия. Он уделяет особое внимание благотворительной, просветительской и миссионерской деятельности выдающихся представителей императорского дома Романовых: в частности, московского генерал-губернатора Сергея Александровича, убитого террористом в 1905 году, и великой княгини Елизаветы Фёдоровны.

https://ria.ru/20240922/muzej-1974122156.html

https://ria.ru/20240912/moschi-1972384556.html

москва

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, санкт-петербург, россия, александр i, елизавета федоровна, ольга любимова, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, русский музей