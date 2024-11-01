В петербургском дворце создадут музей эпохи Александра III
Музей эпохи Александра III создадут в покоях во дворце Белосельских-Белозерских
© iStock.com / Aleks_GДворец Белосельских-Белозерских в Санкт-Петербурге
© iStock.com / Aleks_G
Дворец Белосельских-Белозерских в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Музей эпохи Александра III будет создан в покоях великого князя Сергея Александровича в его мемориальных покоях в петербургском дворце Белосельских-Белозерских в ближайшие годы, сообщила председатель наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова на Елисаветинско-Сергиевских чтениях в Москве.
"(Елисаветинско-Сергиевские чтения - ред.) это этап подготовки большого выставочного проекта большого музейного проекта, который должен состояться в ближайшие годы, и это будет музей эпохи Александра III, который предполагается размещать в сергиевском дворце Санкт-Петербурга - во дворце Белосельских-Белозерских, в его мемориальных покоях. Потому что дворец большой, он живет своей жизнью, но мемориальные покои обязательно должны быть музеефицированы. На это есть одобрение и большое желание нашего президента Владимира Владимировича Путина, есть желание руководства Русского музея. Я думаю, когда все благие желания объединятся, наступит это замечательное время", - сказала перед началом конференции Анна Громова.
В Вологде откроют музей дома Романовых
22 сентября, 18:07
На пленуме конференции также прозвучало приветствие министра культуры РФ Ольги Любимовой.
"Это событие обладает значительной исторической ценностью и напоминает нам о духовном и культурном наследии царской семьи, являющейся высоким образцом христианской нравственности и терпения. В этом году конференция посвящена нескольким важным юбилеям. Благодаря усилиям Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества широкая аудитория имеет возможность ознакомиться с художественным наследием императрицы Марии Александровны и великой княгини Ольги Александровны, а также стать свидетелями научной дискуссии, участие в которой примут ведущие историки, краеведы, архивисты, представители музейного сообщества", - говорится в оглашенном на пленуме приветствии министра культуры.
Международная научная конференция ХХVII Елисаветинско-Сергиевские чтения "Сила не в силе, сила в любви" приурочена к 200-летию со дня рождения императрицы Марии Александровны, 160-летию со дня рождения преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны, 140-летию венчания Великокняжеской четы великого князя и его супруги Елизаветы Фёдоровны, и 130-летию памяти императора Александра III. В чтениях участвуют историки, краеведы, архивисты и представители музейного сообщества из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Республики Крым и Святой Земли.
Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", созданный в 2011 году, реализует программы в области просвещения и благотворительности, поддержки отечественной культуры, изучения исторического наследия. Он уделяет особое внимание благотворительной, просветительской и миссионерской деятельности выдающихся представителей императорского дома Романовых: в частности, московского генерал-губернатора Сергея Александровича, убитого террористом в 1905 году, и великой княгини Елизаветы Фёдоровны.
В ЕСПО назвали 300-летие переноса мощей Невского историческим событием
12 сентября, 20:45