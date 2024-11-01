https://ria.ru/20241101/muratov-1981256809.html

Названа причина признания экс-главреда "Новой газеты" Муратова* иноагентом

Названа причина признания экс-главреда "Новой газеты" Муратова* иноагентом - РИА Новости, 01.11.2024

Названа причина признания экс-главреда "Новой газеты" Муратова* иноагентом

Бывшего главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова*, признанного иноагентом, внесли в соответствующий реестр, в частности, потому что он находился под иностранным РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T02:27

2024-11-01T02:27

2024-11-01T02:27

москва

россия

дмитрий муратов

алексей венедиктов (журналист)

московский городской суд

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Бывшего главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова*, признанного иноагентом, внесли в соответствующий реестр, в частности, потому что он находился под иностранным влиянием, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Судом учтено, что иностранное влияние на Муратова Д.А*. выражено в поддержке иностранными источниками", - сказано в документах. Из документов следует, что иностранное влияние выражено, в том числе, в прямых контактах с иностранными источниками, предоставлении ему поддержки в виде информационных площадок иностранных агентов для размещения материалов, созданных, в том числе совместно с ними. Уточняется, что Муратов* участвовал в создании сообщений и материалов для изданий "Deutsche Welle"*, "Голос Америки"* (СМИ-иноагенты), журналиста Юрия Дудя* и бывшего главреда радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова* (иноагенты). Это, по мнению суда, также свидетельствует о его нахождении под иностранным влиянием. В прошлом году Замоскворецкий райсуд отказал Муратову* в его жалобе к Минюсту, в которой он просил признать решение о его внесении в реестр иностранных агентов незаконным. Позже Мосгорсуд утвердил решение. В реестр иноагентов Муратова* внесли в сентябре 2023 года. Ранее Басманный суд Москвы отобрал лицензию СМИ у печатной версии "Новой газеты" и у издательского дома "Новая рассказ-газета", а Верховный суд РФ удовлетворил иск Роскомнадзора, потребовавшего закрыть сайт "Новой газеты".*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20241027/poperechnyy-1980317875.html

https://ria.ru/20241019/ponasenkov-1978852420.html

москва

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москва, россия, дмитрий муратов, алексей венедиктов (журналист), московский городской суд, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)