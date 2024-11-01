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Названа причина признания экс-главреда "Новой газеты" Муратова* иноагентом - РИА Новости, 01.11.2024
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02:27 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/muratov-1981256809.html
Названа причина признания экс-главреда "Новой газеты" Муратова* иноагентом
Названа причина признания экс-главреда "Новой газеты" Муратова* иноагентом - РИА Новости, 01.11.2024
Названа причина признания экс-главреда "Новой газеты" Муратова* иноагентом
Бывшего главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова*, признанного иноагентом, внесли в соответствующий реестр, в частности, потому что он находился под иностранным РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T02:27
2024-11-01T02:27
москва
россия
дмитрий муратов
алексей венедиктов (журналист)
московский городской суд
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Бывшего главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова*, признанного иноагентом, внесли в соответствующий реестр, в частности, потому что он находился под иностранным влиянием, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Судом учтено, что иностранное влияние на Муратова Д.А*. выражено в поддержке иностранными источниками", - сказано в документах. Из документов следует, что иностранное влияние выражено, в том числе, в прямых контактах с иностранными источниками, предоставлении ему поддержки в виде информационных площадок иностранных агентов для размещения материалов, созданных, в том числе совместно с ними. Уточняется, что Муратов* участвовал в создании сообщений и материалов для изданий "Deutsche Welle"*, "Голос Америки"* (СМИ-иноагенты), журналиста Юрия Дудя* и бывшего главреда радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова* (иноагенты). Это, по мнению суда, также свидетельствует о его нахождении под иностранным влиянием. В прошлом году Замоскворецкий райсуд отказал Муратову* в его жалобе к Минюсту, в которой он просил признать решение о его внесении в реестр иностранных агентов незаконным. Позже Мосгорсуд утвердил решение. В реестр иноагентов Муратова* внесли в сентябре 2023 года. Ранее Басманный суд Москвы отобрал лицензию СМИ у печатной версии "Новой газеты" и у издательского дома "Новая рассказ-газета", а Верховный суд РФ удовлетворил иск Роскомнадзора, потребовавшего закрыть сайт "Новой газеты".*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20241027/poperechnyy-1980317875.html
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москва, россия, дмитрий муратов, алексей венедиктов (журналист), московский городской суд, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Москва, Россия, Дмитрий Муратов, Алексей Венедиктов (журналист), Московский городской суд, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Названа причина признания экс-главреда "Новой газеты" Муратова* иноагентом

Иноагент Муратов находился под иностранным влиянием, следует из данных суда

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГлавный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов на пленарной сессии XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов на пленарной сессии XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов на пленарной сессии XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Бывшего главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова*, признанного иноагентом, внесли в соответствующий реестр, в частности, потому что он находился под иностранным влиянием, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Судом учтено, что иностранное влияние на Муратова Д.А*. выражено в поддержке иностранными источниками", - сказано в документах.
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Из документов следует, что иностранное влияние выражено, в том числе, в прямых контактах с иностранными источниками, предоставлении ему поддержки в виде информационных площадок иностранных агентов для размещения материалов, созданных, в том числе совместно с ними.
Уточняется, что Муратов* участвовал в создании сообщений и материалов для изданий "Deutsche Welle"*, "Голос Америки"* (СМИ-иноагенты), журналиста Юрия Дудя* и бывшего главреда радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова* (иноагенты). Это, по мнению суда, также свидетельствует о его нахождении под иностранным влиянием.
В прошлом году Замоскворецкий райсуд отказал Муратову* в его жалобе к Минюсту, в которой он просил признать решение о его внесении в реестр иностранных агентов незаконным. Позже Мосгорсуд утвердил решение. В реестр иноагентов Муратова* внесли в сентябре 2023 года.
Ранее Басманный суд Москвы отобрал лицензию СМИ у печатной версии "Новой газеты" и у издательского дома "Новая рассказ-газета", а Верховный суд РФ удовлетворил иск Роскомнадзора, потребовавшего закрыть сайт "Новой газеты".
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МоскваРоссияДмитрий МуратовАлексей Венедиктов (журналист)Московский городской судФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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