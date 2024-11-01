https://ria.ru/20241101/mts--1981439487.html

РКН зафиксировал сбой на сети МТС в Москве

РКН зафиксировал сбой на сети МТС в Москве - РИА Новости, 01.11.2024

РКН зафиксировал сбой на сети МТС в Москве

Роскомнадзор зафиксировал сбой на сети МТС в Москве с 17.58 до 18.25, связанный с доступом в Интернет, он продлился полчаса и уже устранен, заявили РИА Новости... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T21:53

2024-11-01T21:53

2024-11-01T21:53

москва

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

мтс

мгтс

общество

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор зафиксировал сбой на сети МТС в Москве с 17.58 до 18.25, связанный с доступом в Интернет, он продлился полчаса и уже устранен, заявили РИА Новости в ведомстве. Ранее в пятницу россияне сообщали о проблемах в работе интернет-провайдера МГТС, по данным на 21.30 мск пользователи оставили почти 3,5 тысячи жалоб. "1 ноября 2024 года с 17:58 до 18:25 Роскомнадзор зафиксировал сбой на сети МТС в Москве. Сбой затронул пользователей фиксированного доступа в сеть "Интернет". Специалисты оператора в течение 30 минут устранили неисправность и восстановили предоставление услуг абонентам", - сообщили там.

https://ria.ru/20241023/telegram-1979611744.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), мтс, мгтс, общество