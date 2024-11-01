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РКН зафиксировал сбой на сети МТС в Москве - РИА Новости, 01.11.2024
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21:53 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/mts--1981439487.html
РКН зафиксировал сбой на сети МТС в Москве
РКН зафиксировал сбой на сети МТС в Москве - РИА Новости, 01.11.2024
РКН зафиксировал сбой на сети МТС в Москве
Роскомнадзор зафиксировал сбой на сети МТС в Москве с 17.58 до 18.25, связанный с доступом в Интернет, он продлился полчаса и уже устранен, заявили РИА Новости... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T21:53
2024-11-01T21:53
москва
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
мтс
мгтс
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор зафиксировал сбой на сети МТС в Москве с 17.58 до 18.25, связанный с доступом в Интернет, он продлился полчаса и уже устранен, заявили РИА Новости в ведомстве. Ранее в пятницу россияне сообщали о проблемах в работе интернет-провайдера МГТС, по данным на 21.30 мск пользователи оставили почти 3,5 тысячи жалоб. "1 ноября 2024 года с 17:58 до 18:25 Роскомнадзор зафиксировал сбой на сети МТС в Москве. Сбой затронул пользователей фиксированного доступа в сеть "Интернет". Специалисты оператора в течение 30 минут устранили неисправность и восстановили предоставление услуг абонентам", - сообщили там.
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москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), мтс, мгтс, общество
Москва, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), МТС, МГТС, Общество
РКН зафиксировал сбой на сети МТС в Москве

РКН зафиксировал сбой на сети МТС в Москве, он уже устранен

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОфис продаж компании МТС
Офис продаж компании МТС - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Офис продаж компании МТС. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор зафиксировал сбой на сети МТС в Москве с 17.58 до 18.25, связанный с доступом в Интернет, он продлился полчаса и уже устранен, заявили РИА Новости в ведомстве.
Ранее в пятницу россияне сообщали о проблемах в работе интернет-провайдера МГТС, по данным на 21.30 мск пользователи оставили почти 3,5 тысячи жалоб.
"1 ноября 2024 года с 17:58 до 18:25 Роскомнадзор зафиксировал сбой на сети МТС в Москве. Сбой затронул пользователей фиксированного доступа в сеть "Интернет". Специалисты оператора в течение 30 минут устранили неисправность и восстановили предоставление услуг абонентам", - сообщили там.
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МоскваФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)МТСМГТСОбщество
 
 
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