https://ria.ru/20241101/moskva-1981288179.html

Серия ярмарок "Креативный маркет" пройдет в Москве

Серия ярмарок "Креативный маркет" пройдет в Москве - РИА Новости, 01.11.2024

Серия ярмарок "Креативный маркет" пройдет в Москве

Серия ярмарок "Креативный маркет" пройдет в Москве, посетители смогут приобрести книги, новогодние подарки, а также предметы декора, книги, одежду, аксессуары и РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T10:10

2024-11-01T10:10

2024-11-01T10:10

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Серия ярмарок "Креативный маркет" пройдет в Москве, посетители смогут приобрести книги, новогодние подарки, а также предметы декора, книги, одежду, аксессуары и украшения, сообщается на сайте мэра и правительства. "Правительство Москвы запускает новую программу поддержки предпринимателей, работающих в творческом секторе. Проект "Креативный маркет" включит серию ярмарок, на которых жители и гости столицы смогут познакомиться с продукцией городских компаний", - говорится в сообщении на сайте. Отмечается, что тематические маркеты планируется проводить и в 2025 году. Они объединят представителей таких отраслей, как мода, дизайн, музыка и видеоигровая индустрия. "Первая ярмарка проходит сегодня. В ней принимают участие 12 московских издательств. Они представят больше тысячи книг, например произведения отечественных и зарубежных писателей, детскую и бизнес-литературу", - цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину.

https://ria.ru/20241029/konkurs-1980656496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , москва, наталья сергунина, ярмарки