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Серия ярмарок "Креативный маркет" пройдет в Москве
Серия ярмарок "Креативный маркет" пройдет в Москве - РИА Новости, 01.11.2024
Серия ярмарок "Креативный маркет" пройдет в Москве
Серия ярмарок "Креативный маркет" пройдет в Москве, посетители смогут приобрести книги, новогодние подарки, а также предметы декора, книги, одежду, аксессуары и РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T10:10
2024-11-01T10:10
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Серия ярмарок "Креативный маркет" пройдет в Москве, посетители смогут приобрести книги, новогодние подарки, а также предметы декора, книги, одежду, аксессуары и украшения, сообщается на сайте мэра и правительства. "Правительство Москвы запускает новую программу поддержки предпринимателей, работающих в творческом секторе. Проект "Креативный маркет" включит серию ярмарок, на которых жители и гости столицы смогут познакомиться с продукцией городских компаний", - говорится в сообщении на сайте. Отмечается, что тематические маркеты планируется проводить и в 2025 году. Они объединят представителей таких отраслей, как мода, дизайн, музыка и видеоигровая индустрия. "Первая ярмарка проходит сегодня. В ней принимают участие 12 московских издательств. Они представят больше тысячи книг, например произведения отечественных и зарубежных писателей, детскую и бизнес-литературу", - цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , москва, наталья сергунина, ярмарки
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Москва, Наталья Сергунина, ярмарки
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Серия ярмарок "Креативный маркет" пройдет в Москве, посетители смогут приобрести книги, новогодние подарки, а также предметы декора, книги, одежду, аксессуары и украшения, сообщается на сайте мэра и правительства.
"Правительство Москвы запускает новую программу поддержки предпринимателей, работающих в творческом секторе. Проект "Креативный маркет" включит серию ярмарок, на которых жители и гости столицы смогут познакомиться с продукцией городских компаний", - говорится в сообщении на сайте.
Отмечается, что тематические маркеты планируется проводить и в 2025 году. Они объединят представителей таких отраслей, как мода, дизайн, музыка и видеоигровая индустрия.
"Первая ярмарка проходит сегодня. В ней принимают участие 12 московских издательств. Они представят больше тысячи книг, например произведения отечественных и зарубежных писателей, детскую и бизнес-литературу", - цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину
.