https://ria.ru/20241101/moskva-1981268056.html

Москва получает сигналы от Дамаска и Анкары о желании возобновить диалог

Москва получает сигналы от Дамаска и Анкары о желании возобновить диалог - РИА Новости, 01.11.2024

Москва получает сигналы от Дамаска и Анкары о желании возобновить диалог

Москва получает серьезные сигналы от Дамаска и Анкары об их желании возобновить диалог по нормализации турецко-сирийских отношений, заявил министр иностранных... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T07:39

2024-11-01T07:39

2024-11-01T07:39

в мире

цены на нефть

москва

дамаск (город)

анкара (провинция)

сергей лавров

hurriyet

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863584742_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_92382d1aa872d2416bd78909f5a502be.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Москва получает серьезные сигналы от Дамаска и Анкары об их желании возобновить диалог по нормализации турецко-сирийских отношений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Министр напомнил, что в прошлом году в Москве был проведен ряд контактов по линии министерств иностранных дел, оборонных ведомств и спецслужб в рамках четырехстороннего формата Россия - Иран - Сирия - Турция. Однако, добавил Лавров, выявившиеся расхождения в позициях Дамаска и Анкары привели к паузе в переговорном процессе. "Поскольку из обеих столиц поступают сигналы о серьезной заинтересованности в возобновлении диалога, будем активно содействовать скорейшему перезапуску переговорного процесса", - сказал Лавров в интервью газете Hurriyet. Как уточнил министр, противоречия связаны с тем, что Сирия настаивает, что сперва необходимо определиться с выводом турецкого воинского контингента с сирийской территории, а Турция, подтверждая приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии, предлагает позднее вернуться к вопросу об уходе своих военных. По словам министра, Москва прилагает последовательные усилия для преодоления противоречий между Дамаском и Анкарой, в частности, этот вопрос обсуждался в ходе встречи глав МИД стран-гарантов "астанинского" процесса 27 сентября в Нью-Йорке.

https://ria.ru/20241101/rossija-1981267703.html

https://ria.ru/20240903/turtsiya-1970182723.html

москва

дамаск (город)

анкара (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, москва, дамаск (город), анкара (провинция), сергей лавров, hurriyet