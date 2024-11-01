Москва получает сигналы от Дамаска и Анкары о желании возобновить диалог
Лавров: Москва получает сигналы от Дамаска и Анкары о желании возобновить диалог
© Фото : пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров в аэропорту Анкары, Турция
© Фото : пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в аэропорту Анкары, Турция. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Москва получает серьезные сигналы от Дамаска и Анкары об их желании возобновить диалог по нормализации турецко-сирийских отношений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Министр напомнил, что в прошлом году в Москве был проведен ряд контактов по линии министерств иностранных дел, оборонных ведомств и спецслужб в рамках четырехстороннего формата Россия - Иран - Сирия - Турция. Однако, добавил Лавров, выявившиеся расхождения в позициях Дамаска и Анкары привели к паузе в переговорном процессе.
"Поскольку из обеих столиц поступают сигналы о серьезной заинтересованности в возобновлении диалога, будем активно содействовать скорейшему перезапуску переговорного процесса", - сказал Лавров в интервью газете Hurriyet.
Как уточнил министр, противоречия связаны с тем, что Сирия настаивает, что сперва необходимо определиться с выводом турецкого воинского контингента с сирийской территории, а Турция, подтверждая приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии, предлагает позднее вернуться к вопросу об уходе своих военных.
По словам министра, Москва прилагает последовательные усилия для преодоления противоречий между Дамаском и Анкарой, в частности, этот вопрос обсуждался в ходе встречи глав МИД стран-гарантов "астанинского" процесса 27 сентября в Нью-Йорке.