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США хотят получить доступ в Черное море через Дунай, заявил Патрушев - РИА Новости, 01.11.2024
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09:05 01.11.2024 (обновлено: 09:39 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/more-1981275908.html
США хотят получить доступ в Черное море через Дунай, заявил Патрушев
США хотят получить доступ в Черное море через Дунай, заявил Патрушев - РИА Новости, 01.11.2024
США хотят получить доступ в Черное море через Дунай, заявил Патрушев
США с союзниками по НАТО хотят в военных целях получить доступ в Черное море через Дунай, используя для этого внутренние водные пути Европы, заявил помощник... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T09:05
2024-11-01T09:39
черное море
европа
россия
николай патрушев
нато
в мире
республика крым
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. США с союзниками по НАТО хотят в военных целях получить доступ в Черное море через Дунай, используя для этого внутренние водные пути Европы, заявил помощник президента России, председатель Морской комиссии РФ Николай Патрушев. Вашингтон и их союзники по альянсу "всеми силами стремятся сохранить своё доминирование, в том числе в Мировом океане", отметил Патрушев, выступая в Крыму на совещании по вопросам судостроения. По словам Патрушева, натовцы вынашивают планы "по расширению военно-морского присутствия в Черном море, по изменению режима черноморских проливов, установленных конвенцией Монтре, по использованию в военных целях внутренних водных путей Европы для доступа в Черное море через Дунай".В соответствии с Морской доктриной РФ, Чёрное и Азовское моря относятся к важным районам обеспечения национальных интересов России в Мировом океане, напомнил Патрушев.
https://ria.ru/20240923/turtsiya-1973837175.html
черное море
европа
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черное море, европа, россия, николай патрушев, нато, в мире, республика крым
Черное море, Европа, Россия, Николай Патрушев, НАТО, В мире, Республика Крым
США хотят получить доступ в Черное море через Дунай, заявил Патрушев

Патрушев: США хотят в военных целях получить доступ в Черное море через Дунай

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Николай Патрушев . Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. США с союзниками по НАТО хотят в военных целях получить доступ в Черное море через Дунай, используя для этого внутренние водные пути Европы, заявил помощник президента России, председатель Морской комиссии РФ Николай Патрушев.
Вашингтон и их союзники по альянсу "всеми силами стремятся сохранить своё доминирование, в том числе в Мировом океане", отметил Патрушев, выступая в Крыму на совещании по вопросам судостроения.
По словам Патрушева, натовцы вынашивают планы "по расширению военно-морского присутствия в Черном море, по изменению режима черноморских проливов, установленных конвенцией Монтре, по использованию в военных целях внутренних водных путей Европы для доступа в Черное море через Дунай".
В соответствии с Морской доктриной РФ, Чёрное и Азовское моря относятся к важным районам обеспечения национальных интересов России в Мировом океане, напомнил Патрушев.
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