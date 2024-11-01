https://ria.ru/20241101/more-1981275908.html

США хотят получить доступ в Черное море через Дунай, заявил Патрушев

США хотят получить доступ в Черное море через Дунай, заявил Патрушев - РИА Новости, 01.11.2024

США хотят получить доступ в Черное море через Дунай, заявил Патрушев

США с союзниками по НАТО хотят в военных целях получить доступ в Черное море через Дунай, используя для этого внутренние водные пути Европы, заявил помощник... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T09:05

2024-11-01T09:05

2024-11-01T09:39

черное море

европа

россия

николай патрушев

нато

в мире

республика крым

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. США с союзниками по НАТО хотят в военных целях получить доступ в Черное море через Дунай, используя для этого внутренние водные пути Европы, заявил помощник президента России, председатель Морской комиссии РФ Николай Патрушев. Вашингтон и их союзники по альянсу "всеми силами стремятся сохранить своё доминирование, в том числе в Мировом океане", отметил Патрушев, выступая в Крыму на совещании по вопросам судостроения. По словам Патрушева, натовцы вынашивают планы "по расширению военно-морского присутствия в Черном море, по изменению режима черноморских проливов, установленных конвенцией Монтре, по использованию в военных целях внутренних водных путей Европы для доступа в Черное море через Дунай".В соответствии с Морской доктриной РФ, Чёрное и Азовское моря относятся к важным районам обеспечения национальных интересов России в Мировом океане, напомнил Патрушев.

https://ria.ru/20240923/turtsiya-1973837175.html

черное море

европа

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

черное море, европа, россия, николай патрушев, нато, в мире, республика крым