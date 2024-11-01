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Писателя Архангельского* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 01.11.2024
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17:07 01.11.2024 (обновлено: 17:23 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/minyust--1981391995.html
Писателя Архангельского* внесли в реестр иноагентов
Писателя Архангельского* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 01.11.2024
Писателя Архангельского* внесли в реестр иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов писателя Александра Архангельского*, а также еще трех человек, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T17:07
2024-11-01T17:23
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов писателя Александра Архангельского*, а также еще трех человек, сообщается на сайте ведомства."В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.Н. Архангельский*, А.В. Горбачев*, А.С. Зуева*, а также А.А. Серегин*", - говорится в сообщении.По информации ведомства, писатель Александр Архангельский* выступал против СВО на Украине, распространял фейки о решениях российских властей. Кроме того, он выступал в качестве респондента на площадке, предоставляемой иностранным агентом, а также публиковал материалы иноагентов.Музыкальный журналист Александр Горбачев* также публиковал фейки о властях России и российской армии, материалы иноагентов, отмечается в релизе. Он выступал против СВО. Сейчас живет за границей.Анна Зуева*, как и Горбаче*в, по информации Минюста, распространяла фейки, но, кроме того, входит в состав организаций, включенных в реестр иностранных агентов. Проживает за пределами России.Алексей Серегин* распространял недостоверную информацию о решениях публичной власти России и проводимой ими политике, а также фейки, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил РФ. Выступал против СВО, принимал участие в создании и распространении материалов иностранных агентов.Вместе с тем, в соответствии с распоряжением Минюста России, из реестра в связи с ликвидацией исключено ООО "Издательский дом "Новая глава".* Физические лица, выполняющие функции иноагентов
https://ria.ru/20241030/khrzhanovskiy-1981006900.html
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общество, россия, украина
Общество, Россия, Специальная военная операция на Украине, Украина
Писателя Архангельского* внесли в реестр иноагентов

Минюст внес в реестр иноагентов писателя Александра Архангельского

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции
Здание Министерства юстиции - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов писателя Александра Архангельского*, а также еще трех человек, сообщается на сайте ведомства.
"В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.Н. Архангельский*, А.В. Горбачев*, А.С. Зуева*, а также А.А. Серегин*", - говорится в сообщении.
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По информации ведомства, писатель Александр Архангельский* выступал против СВО на Украине, распространял фейки о решениях российских властей. Кроме того, он выступал в качестве респондента на площадке, предоставляемой иностранным агентом, а также публиковал материалы иноагентов.
Музыкальный журналист Александр Горбачев* также публиковал фейки о властях России и российской армии, материалы иноагентов, отмечается в релизе. Он выступал против СВО. Сейчас живет за границей.
Анна Зуева*, как и Горбаче*в, по информации Минюста, распространяла фейки, но, кроме того, входит в состав организаций, включенных в реестр иностранных агентов. Проживает за пределами России.
Алексей Серегин* распространял недостоверную информацию о решениях публичной власти России и проводимой ими политике, а также фейки, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил РФ. Выступал против СВО, принимал участие в создании и распространении материалов иностранных агентов.
Вместе с тем, в соответствии с распоряжением Минюста России, из реестра в связи с ликвидацией исключено ООО "Издательский дом "Новая глава".
* Физические лица, выполняющие функции иноагентов
Главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Экс-главред "Новой газеты" Муратов* распространял материалы иноагентов
Вчера, 03:18
 
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