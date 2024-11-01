https://ria.ru/20241101/minyust--1981391995.html

Писателя Архангельского* внесли в реестр иноагентов

Писателя Архангельского* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 01.11.2024

Писателя Архангельского* внесли в реестр иноагентов

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов писателя Александра Архангельского*, а также еще трех человек, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T17:07

2024-11-01T17:07

2024-11-01T17:23

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов писателя Александра Архангельского*, а также еще трех человек, сообщается на сайте ведомства."В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.Н. Архангельский*, А.В. Горбачев*, А.С. Зуева*, а также А.А. Серегин*", - говорится в сообщении.По информации ведомства, писатель Александр Архангельский* выступал против СВО на Украине, распространял фейки о решениях российских властей. Кроме того, он выступал в качестве респондента на площадке, предоставляемой иностранным агентом, а также публиковал материалы иноагентов.Музыкальный журналист Александр Горбачев* также публиковал фейки о властях России и российской армии, материалы иноагентов, отмечается в релизе. Он выступал против СВО. Сейчас живет за границей.Анна Зуева*, как и Горбаче*в, по информации Минюста, распространяла фейки, но, кроме того, входит в состав организаций, включенных в реестр иностранных агентов. Проживает за пределами России.Алексей Серегин* распространял недостоверную информацию о решениях публичной власти России и проводимой ими политике, а также фейки, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил РФ. Выступал против СВО, принимал участие в создании и распространении материалов иностранных агентов.Вместе с тем, в соответствии с распоряжением Минюста России, из реестра в связи с ликвидацией исключено ООО "Издательский дом "Новая глава".* Физические лица, выполняющие функции иноагентов

https://ria.ru/20241030/khrzhanovskiy-1981006900.html

https://ria.ru/20241101/sud-1981258683.html

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общество, россия, украина