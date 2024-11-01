https://ria.ru/20241101/mif-1981364588.html

В РПЦ назвали мифом утверждение священника о православных девушках

В РПЦ назвали мифом утверждение священника о православных девушках - РИА Новости, 01.11.2024

В РПЦ назвали мифом утверждение священника о православных девушках

Викарий патриарха Московского и всея Руси архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) назвал мифом слова священнослужителя, заявившего, что православные девушки... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T15:25

2024-11-01T15:25

2024-11-01T15:25

религия

русская православная церковь

ислам

епископ зеленоградский савва (тутунов)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Викарий патриарха Московского и всея Руси архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) назвал мифом слова священнослужителя, заявившего, что православные девушки якобы все чаще выбирают мужей-мусульман. Ранее в Telegram-каналах разошлось видео, на котором протоиерей Александр Абакумов говорит, что православные девушки выходят замуж за мусульман все чаще, потому что "у них не принято пьянствовать, мусульмане любят детей, любят работать, мусульмане вообще просто смелые по сравнению с христианами". "Что касается сравнительной оценки священником православных и мусульманских парней, то этот миф опровергается множеством обратных примеров: под изложенную положительную характеристику подходит большинство русских православных мужчин (и далеко не только наших воинов). А под обратную ей отрицательную характеристику подпадают некоторые мусульмане. И среди русских православных мужчин, и среди российских мусульман: и достойных много, и "в семье не без урода", - написал архиепископ Савва в Telegram-канале. Он подчеркнул, что поддерживать такие мифы для православного священника "просто недостойно". "Есть ли в нашем русском православном народе ленивые трусливые пьяницы? Или просто себялюбивые эгоисты? Увы, и такие есть. Но отнюдь не они составляют облик русского православного народа. Народа великодушного, трудолюбивого... отважного, готового встать за брата своего", - написал архиепископ.

https://ria.ru/20241101/podvore-1981300565.html

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русская православная церковь, ислам, епископ зеленоградский савва (тутунов)