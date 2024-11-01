https://ria.ru/20241101/mezentsev-1981299758.html

Мезенцев назвал Минскую конференцию продолжением диалога БРИКС

Мезенцев назвал Минскую конференцию продолжением диалога БРИКС - РИА Новости, 01.11.2024

Мезенцев назвал Минскую конференцию продолжением диалога БРИКС

Вторая Минская международная конференция по евразийской безопасности является продолжением диалога, который состоялся в Казани на саммите БРИКС, заявил РИА... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T11:05

2024-11-01T11:05

2024-11-01T11:05

союзное государство

россия

белоруссия

казань

дмитрий мезенцев

нурлан ермекбаев

брикс

шос

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МИНСК, 1 ноя - РИА Новости. Вторая Минская международная конференция по евразийской безопасности является продолжением диалога, который состоялся в Казани на саммите БРИКС, заявил РИА Новости государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. "Конференция стала продолжением содержательно, масштабного диалога, который состоялся под председательством президента России Владимира Путина в Казани. БРИКС показал свою состоятельность, привлекательность для десятков стран как формат, объединяющий представителей многих государств на принципах уважения к интересам друг друга и формирования международной повестки, где слышат голос каждого из участников", - сказал Мезенцев на полях конференции. Он подчеркнул, что мероприятие проходит в период беспрецедентного давления на Россию и Белоруссию и показывает внимание к повестке, которая предлагается как защита модели многополярного мира и справедливого мироустройства, основанного на нормах международного права, принципах доверия, равноправия и партнерства. Госсекретарь отметил, что западные лидеры последовательно не желают слышать позицию Москвы и Минска. По мнению Мезенцева, иначе как анемией политического слуха это назвать невозможно. Он также рассказал, что на полях Минской конференции провел встречу с замгенсека ШОС Нурланом Ермекбаевым и проинформировал его о взаимодействии Белоруссии и России в многочисленных форматах Союзного государства, работе сторон над реализацией интеграционных программ. По словам госсекретаря, это может стать позитивным интеграционным опытом для стран-участниц ШОС. Вторая Минская международная конференция по евразийской безопасности проходит в столице Белоруссии с 31 октября по 1 ноября 2024 года. В МИД Белоруссии отмечали, что целью конференции является откровенная и инклюзивная дискуссия о перспективах евразийской безопасности в условиях кризиса существующего миропорядка, хронических военно-политических противоречий между ключевыми игроками и практически полного отсутствия коммуникаций между ними. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Саммит БРИКС в Казани прошел с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20241022/briks-1979415489.html

https://ria.ru/20241028/lukashenko-1980466907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, казань, дмитрий мезенцев, нурлан ермекбаев, брикс, шос