https://ria.ru/20241101/medvedev-1981439343.html

Киссинджер ошибался, говоря о членстве Украины в НАТО, заявил Медведев

Киссинджер ошибался, говоря о членстве Украины в НАТО, заявил Медведев - РИА Новости, 01.11.2024

Киссинджер ошибался, говоря о членстве Украины в НАТО, заявил Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что экс-госсекретарь США Генри Киссинджер ошибался, говоря о том, что Украину следует принять в НАТО, потому что... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T21:51

2024-11-01T21:51

2024-11-01T21:51

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что экс-госсекретарь США Генри Киссинджер ошибался, говоря о том, что Украину следует принять в НАТО, потому что выбор между обещаниями и вероятностью начала Третьей мировой войны очевиден. В мае 2023 года Киссинджер в интервью изданию Economist заявил, что, по его мнению, Украину следует принять в НАТО, так как она становится страной с наилучшим вооружением в Европе и с наименее опытным руководством. "Незадолго до своей кончины, уже в очень зрелом возрасте, он так как бы с некоторым сожалением пробросил, что теперь нам ничего не остается, кроме как принять Украину в НАТО. Я думаю, что в этом он все-таки ошибся. Такой предопределенности нет, потому что, выбирая между некими обещаниями и возможностью начала Третьей мировой войны, все-таки выбор совершенно очевиден", - сказал Медведев в интервью RT. Говоря о фигуре Киссинджера в целом, он отметил, что это был" мудрый человек" и" достойный соперник". "Он, безусловно, служил своей стране, США, но он был достойный соперник и достойный переговорщик на самых разных форматах", - сказал зампред Совбеза.

https://ria.ru/20241101/medvedev-1981437397.html

https://ria.ru/20241029/tysyacha-1980622328.html

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украина, сша, россия, дмитрий медведев, генри киссинджер, нато