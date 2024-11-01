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Киссинджер ошибался, говоря о членстве Украины в НАТО, заявил Медведев - РИА Новости, 01.11.2024
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21:51 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/medvedev-1981439343.html
Киссинджер ошибался, говоря о членстве Украины в НАТО, заявил Медведев
Киссинджер ошибался, говоря о членстве Украины в НАТО, заявил Медведев - РИА Новости, 01.11.2024
Киссинджер ошибался, говоря о членстве Украины в НАТО, заявил Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что экс-госсекретарь США Генри Киссинджер ошибался, говоря о том, что Украину следует принять в НАТО, потому что... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T21:51
2024-11-01T21:51
украина
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дмитрий медведев
генри киссинджер
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что экс-госсекретарь США Генри Киссинджер ошибался, говоря о том, что Украину следует принять в НАТО, потому что выбор между обещаниями и вероятностью начала Третьей мировой войны очевиден. В мае 2023 года Киссинджер в интервью изданию Economist заявил, что, по его мнению, Украину следует принять в НАТО, так как она становится страной с наилучшим вооружением в Европе и с наименее опытным руководством. "Незадолго до своей кончины, уже в очень зрелом возрасте, он так как бы с некоторым сожалением пробросил, что теперь нам ничего не остается, кроме как принять Украину в НАТО. Я думаю, что в этом он все-таки ошибся. Такой предопределенности нет, потому что, выбирая между некими обещаниями и возможностью начала Третьей мировой войны, все-таки выбор совершенно очевиден", - сказал Медведев в интервью RT. Говоря о фигуре Киссинджера в целом, он отметил, что это был" мудрый человек" и" достойный соперник". "Он, безусловно, служил своей стране, США, но он был достойный соперник и достойный переговорщик на самых разных форматах", - сказал зампред Совбеза.
https://ria.ru/20241101/medvedev-1981437397.html
https://ria.ru/20241029/tysyacha-1980622328.html
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украина, сша, россия, дмитрий медведев, генри киссинджер, нато
Украина, США, Россия, Дмитрий Медведев, Генри Киссинджер, НАТО
Киссинджер ошибался, говоря о членстве Украины в НАТО, заявил Медведев

Медведев: Киссинджер ошибался, говоря о том, что Украину следует принять в НАТО

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что экс-госсекретарь США Генри Киссинджер ошибался, говоря о том, что Украину следует принять в НАТО, потому что выбор между обещаниями и вероятностью начала Третьей мировой войны очевиден.
В мае 2023 года Киссинджер в интервью изданию Economist заявил, что, по его мнению, Украину следует принять в НАТО, так как она становится страной с наилучшим вооружением в Европе и с наименее опытным руководством.
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
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"Незадолго до своей кончины, уже в очень зрелом возрасте, он так как бы с некоторым сожалением пробросил, что теперь нам ничего не остается, кроме как принять Украину в НАТО. Я думаю, что в этом он все-таки ошибся. Такой предопределенности нет, потому что, выбирая между некими обещаниями и возможностью начала Третьей мировой войны, все-таки выбор совершенно очевиден", - сказал Медведев в интервью RT.
Говоря о фигуре Киссинджера в целом, он отметил, что это был" мудрый человек" и" достойный соперник".
"Он, безусловно, служил своей стране, США, но он был достойный соперник и достойный переговорщик на самых разных форматах", - сказал зампред Совбеза.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
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