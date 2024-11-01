https://ria.ru/20241101/medvedev-1981439343.html
Киссинджер ошибался, говоря о членстве Украины в НАТО, заявил Медведев
Киссинджер ошибался, говоря о членстве Украины в НАТО, заявил Медведев - РИА Новости, 01.11.2024
Киссинджер ошибался, говоря о членстве Украины в НАТО, заявил Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что экс-госсекретарь США Генри Киссинджер ошибался, говоря о том, что Украину следует принять в НАТО, потому что... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T21:51
2024-11-01T21:51
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что экс-госсекретарь США Генри Киссинджер ошибался, говоря о том, что Украину следует принять в НАТО, потому что выбор между обещаниями и вероятностью начала Третьей мировой войны очевиден. В мае 2023 года Киссинджер в интервью изданию Economist заявил, что, по его мнению, Украину следует принять в НАТО, так как она становится страной с наилучшим вооружением в Европе и с наименее опытным руководством. "Незадолго до своей кончины, уже в очень зрелом возрасте, он так как бы с некоторым сожалением пробросил, что теперь нам ничего не остается, кроме как принять Украину в НАТО. Я думаю, что в этом он все-таки ошибся. Такой предопределенности нет, потому что, выбирая между некими обещаниями и возможностью начала Третьей мировой войны, все-таки выбор совершенно очевиден", - сказал Медведев в интервью RT. Говоря о фигуре Киссинджера в целом, он отметил, что это был" мудрый человек" и" достойный соперник". "Он, безусловно, служил своей стране, США, но он был достойный соперник и достойный переговорщик на самых разных форматах", - сказал зампред Совбеза.
https://ria.ru/20241101/medvedev-1981437397.html
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украина, сша, россия, дмитрий медведев, генри киссинджер, нато
Украина, США, Россия, Дмитрий Медведев, Генри Киссинджер, НАТО
Киссинджер ошибался, говоря о членстве Украины в НАТО, заявил Медведев
Медведев: Киссинджер ошибался, говоря о том, что Украину следует принять в НАТО
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что экс-госсекретарь США Генри Киссинджер ошибался, говоря о том, что Украину следует принять в НАТО, потому что выбор между обещаниями и вероятностью начала Третьей мировой войны очевиден.
В мае 2023 года Киссинджер в интервью изданию Economist заявил, что, по его мнению, Украину следует принять в НАТО, так как она становится страной с наилучшим вооружением в Европе
и с наименее опытным руководством.
"Незадолго до своей кончины, уже в очень зрелом возрасте, он так как бы с некоторым сожалением пробросил, что теперь нам ничего не остается, кроме как принять Украину в НАТО. Я думаю, что в этом он все-таки ошибся. Такой предопределенности нет, потому что, выбирая между некими обещаниями и возможностью начала Третьей мировой войны, все-таки выбор совершенно очевиден", - сказал Медведев в интервью RT.
Говоря о фигуре Киссинджера в целом, он отметил, что это был" мудрый человек" и" достойный соперник".
"Он, безусловно, служил своей стране, США, но он был достойный соперник и достойный переговорщик на самых разных форматах", - сказал зампред Совбеза.