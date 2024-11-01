https://ria.ru/20241101/medvedev-1981435657.html

Медведев рассказал об экономических связях между Россией и Грузией

Медведев рассказал об экономических связях между Россией и Грузией - РИА Новости, 01.11.2024

Медведев рассказал об экономических связях между Россией и Грузией

Россия является дружественным соседом Грузии, у двух стран нормальные экономические связи, несмотря на события 2008 года, заявил зампредседателя Совбеза РФ... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T20:59

2024-11-01T20:59

2024-11-01T23:02

грузия

россия

дмитрий медведев

в мире

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия является дружественным соседом Грузии, у двух стран нормальные экономические связи, несмотря на события 2008 года, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. “Мы, как сосед Грузии, и хочу сказать прямо, мы в целом дружественный сосед Грузии. У нас растет товарооборот, за последние годы он вырос очень существенно. Растет туризм, у нас нормальные экономические связи, несмотря на все то, что случилось в 2008 году”, - сказал Медведев в интервью RT.

https://ria.ru/20241101/medvedev-1981433613.html

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грузия, россия, дмитрий медведев, в мире