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Медведев высказался о российском законе об иноагентах - РИА Новости, 01.11.2024
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20:36 01.11.2024 (обновлено: 21:30 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/medvedev-1981430770.html
Медведев высказался о российском законе об иноагентах
Медведев высказался о российском законе об иноагентах - РИА Новости, 01.11.2024
Медведев высказался о российском законе об иноагентах
Российский закон об иноагентах существенно либеральнее аналогичного закона в США, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T20:36
2024-11-01T21:30
общество
сша
россия
европа
дмитрий медведев
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российский закон об иноагентах существенно либеральнее аналогичного закона в США, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Российский закон об иностранных агентах, если кому-то будет интересно, существенно либеральнее, чем закон 1938 года США", - сказал Медведев в интервью RT.Кроме того, зампред Совбеза указал на двойные стандарты в отношении этого закона."В США есть закон об иноагентах? Есть. Это хороший закон. В РФ есть, но это плохой закон. В Европе собираются принять специализированное правило по деятельности иностранных агентов, это хорошо. Грузия приняла закон об иноагентах — это плохо, потому что они взяли, списали что-то с русских", - отметил Медведев.
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общество, сша, россия, европа, дмитрий медведев
Общество, США, Россия, Европа, Дмитрий Медведев
Медведев высказался о российском законе об иноагентах

Медведев: российский закон об иноагентах значительно либеральнее американского

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российский закон об иноагентах существенно либеральнее аналогичного закона в США, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Российский закон об иностранных агентах, если кому-то будет интересно, существенно либеральнее, чем закон 1938 года США", - сказал Медведев в интервью RT.
Кроме того, зампред Совбеза указал на двойные стандарты в отношении этого закона.
"В США есть закон об иноагентах? Есть. Это хороший закон. В РФ есть, но это плохой закон. В Европе собираются принять специализированное правило по деятельности иностранных агентов, это хорошо. Грузия приняла закон об иноагентах — это плохо, потому что они взяли, списали что-то с русских", - отметил Медведев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
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