https://ria.ru/20241101/medvedev-1981430770.html

Медведев высказался о российском законе об иноагентах

Медведев высказался о российском законе об иноагентах - РИА Новости, 01.11.2024

Медведев высказался о российском законе об иноагентах

Российский закон об иноагентах существенно либеральнее аналогичного закона в США, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T20:36

2024-11-01T20:36

2024-11-01T21:30

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российский закон об иноагентах существенно либеральнее аналогичного закона в США, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Российский закон об иностранных агентах, если кому-то будет интересно, существенно либеральнее, чем закон 1938 года США", - сказал Медведев в интервью RT.Кроме того, зампред Совбеза указал на двойные стандарты в отношении этого закона."В США есть закон об иноагентах? Есть. Это хороший закон. В РФ есть, но это плохой закон. В Европе собираются принять специализированное правило по деятельности иностранных агентов, это хорошо. Грузия приняла закон об иноагентах — это плохо, потому что они взяли, списали что-то с русских", - отметил Медведев.

https://ria.ru/20241101/medvedev-1981432264.html

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общество, сша, россия, европа, дмитрий медведев