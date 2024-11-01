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Медведев прокомментировал запрет пропаганды ЛГБТ* в Грузии - РИА Новости, 01.11.2024
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22:26 01.11.2024 (обновлено: 23:01 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/medvedev--1981442310.html
Медведев прокомментировал запрет пропаганды ЛГБТ* в Грузии
Медведев прокомментировал запрет пропаганды ЛГБТ* в Грузии - РИА Новости, 01.11.2024
Медведев прокомментировал запрет пропаганды ЛГБТ* в Грузии
Грузия не обязана следовать той модели, которую ей навязывают, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя запрет... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T22:26
2024-11-01T23:01
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Грузия не обязана следовать той модели, которую ей навязывают, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя запрет пропаганды ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) в Грузии. Грузинский парламент 17 сентября принял в третьем чтении закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды. "Это выбор самой страны, это выбор парламентариев. Если они считают часть ценностей, которые им пытаются навязать, чуждыми для грузинского народа, который православный народ, они христиане, значит, они имеют право так поступать. Они не обязаны следовать той модели, которую им навязывают из любого другого места", - сказал Медведев в интервью RT. Принятый в Грузии закон подразумевает запрет ЛГБТ*-пропаганды, однополых браков и смены пола, а также запрет на проведение собраний и кампаний, направленных на пропаганду однополых интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки однополой парой или лицом негетеросексуальной ориентации. Также будет запрещено медицинское вмешательство, связанное со сменой пола, а в телевизионных эфирах будет запрещен показ интимных однополых сцен. Будут запрещены публичные собрания или манифестации, нацеленные на популяризацию темы ЛГБТ*, будут введены ограничения на просмотр фильмов с гомосексуальными сценами в кинотеатрах для лиц младше 18 лет.* Движение признано экстремистским и запрещено в России
https://ria.ru/20241101/medvedev-1981433613.html
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дмитрий медведев, грузия, россия, в мире
Дмитрий Медведев, Грузия, Россия, В мире
Медведев прокомментировал запрет пропаганды ЛГБТ* в Грузии

Медведев: грузинский народ имеет право на запрет пропаганды ЛГБТ

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Грузия не обязана следовать той модели, которую ей навязывают, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя запрет пропаганды ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) в Грузии.
Грузинский парламент 17 сентября принял в третьем чтении закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
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"Это выбор самой страны, это выбор парламентариев. Если они считают часть ценностей, которые им пытаются навязать, чуждыми для грузинского народа, который православный народ, они христиане, значит, они имеют право так поступать. Они не обязаны следовать той модели, которую им навязывают из любого другого места", - сказал Медведев в интервью RT.
Принятый в Грузии закон подразумевает запрет ЛГБТ*-пропаганды, однополых браков и смены пола, а также запрет на проведение собраний и кампаний, направленных на пропаганду однополых интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки однополой парой или лицом негетеросексуальной ориентации. Также будет запрещено медицинское вмешательство, связанное со сменой пола, а в телевизионных эфирах будет запрещен показ интимных однополых сцен. Будут запрещены публичные собрания или манифестации, нацеленные на популяризацию темы ЛГБТ*, будут введены ограничения на просмотр фильмов с гомосексуальными сценами в кинотеатрах для лиц младше 18 лет.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России
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