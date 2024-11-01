https://ria.ru/20241101/medvedev--1981439203.html

Медведев рассказал о дружеском разговоре с Бушем-младшим в Белом доме

Медведев рассказал о дружеском разговоре с Бушем-младшим в Белом доме - РИА Новости, 01.11.2024

Медведев рассказал о дружеском разговоре с Бушем-младшим в Белом доме

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о дружеском разговоре с экс-президентом США Джорджем Бушем-младшим в 2004 году, в ходе которого американский... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T21:47

2024-11-01T21:47

2024-11-01T23:02

россия

сша

грузия

дмитрий медведев

джордж буш (младший)

михаил саакашвили

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981434323_0:87:3071:1814_1920x0_80_0_0_b58417ade2eac4092fba256cdd32816b.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о дружеском разговоре с экс-президентом США Джорджем Бушем-младшим в 2004 году, в ходе которого американский политик назвал бывшего главу Грузии Михаила Саакашвили "хорошим парнем". "Я был руководителем администрации президента и поехал с визитом в США, тогда это еще можно было себе представить. Моим партнером тогда была Кондолиза Райс. В какой-то момент мы пошли в Овальный кабинет, не так даже. К нам вошел Джордж Буш. Мы буквально чуть-чуть пообщались о российско-американских отношениях, это был, наверное, 2004 год, или конец 2003-го или начало 2004-го. В такой дружеской манере, все нормально", - рассказал Медведев в интервью RT. Зампред совбеза РФ добавил, что Буш-младший в разговоре неожиданно перешел на тему Грузии и назвал Саакашвили "хорошим парнем". Как отметил Медведев, его удивили слова американского политика, и он отреагировал фразой "поживем-увидим" на высказывание тогдашнего президента. "Как говорят у нас "как накаркал" Джордж Буш-младший", - резюмировал Медведев впечатления от беседы с Бушем-младшим в Вашингтоне.

https://ria.ru/20241101/medvedev-1981421844.html

https://ria.ru/20241021/medvedev-1979097094.html

россия

сша

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, грузия, дмитрий медведев, джордж буш (младший), михаил саакашвили, в мире