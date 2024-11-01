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Медведев рассказал о дружеском разговоре с Бушем-младшим в Белом доме
Медведев рассказал о дружеском разговоре с Бушем-младшим в Белом доме - РИА Новости, 01.11.2024
Медведев рассказал о дружеском разговоре с Бушем-младшим в Белом доме
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о дружеском разговоре с экс-президентом США Джорджем Бушем-младшим в 2004 году, в ходе которого американский... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T21:47
2024-11-01T21:47
2024-11-01T23:02
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о дружеском разговоре с экс-президентом США Джорджем Бушем-младшим в 2004 году, в ходе которого американский политик назвал бывшего главу Грузии Михаила Саакашвили "хорошим парнем". "Я был руководителем администрации президента и поехал с визитом в США, тогда это еще можно было себе представить. Моим партнером тогда была Кондолиза Райс. В какой-то момент мы пошли в Овальный кабинет, не так даже. К нам вошел Джордж Буш. Мы буквально чуть-чуть пообщались о российско-американских отношениях, это был, наверное, 2004 год, или конец 2003-го или начало 2004-го. В такой дружеской манере, все нормально", - рассказал Медведев в интервью RT. Зампред совбеза РФ добавил, что Буш-младший в разговоре неожиданно перешел на тему Грузии и назвал Саакашвили "хорошим парнем". Как отметил Медведев, его удивили слова американского политика, и он отреагировал фразой "поживем-увидим" на высказывание тогдашнего президента. "Как говорят у нас "как накаркал" Джордж Буш-младший", - резюмировал Медведев впечатления от беседы с Бушем-младшим в Вашингтоне.
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россия, сша, грузия, дмитрий медведев, джордж буш (младший), михаил саакашвили, в мире
Россия, США, Грузия, Дмитрий Медведев, Джордж Буш (младший), Михаил Саакашвили, В мире
Медведев рассказал о дружеском разговоре с Бушем-младшим в Белом доме
Медведев заявил, что в 2000-х по-дружески пообщался с Бушем-младшим в Белом доме