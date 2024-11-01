https://ria.ru/20241101/media-1981331724.html

"Вести недели" стали победителями телефорума "Новая реальность"

"Вести недели" стали победителями телефорума "Новая реальность" - РИА Новости, 01.11.2024

"Вести недели" стали победителями телефорума "Новая реальность"

В Железноводске назвали имена победителей Международного телекинофорума "Новая реальность". В нем приняли участие десятки журналистов и кинодокументалистов из... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T14:54

2024-11-01T14:54

2024-11-01T14:54

культура

форум

железноводск

минеральные воды

сергей пускепалис

программа "вести недели" ( телеканал "россия 1")

союз журналистов россии

медиа

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ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 1 ноя — РИА Новости. В Железноводске назвали имена победителей Международного телекинофорума "Новая реальность". В нем приняли участие десятки журналистов и кинодокументалистов из России, Турции, Черногории и других стран.В номинации Лучшая аналитическая программа победили "Вести недели" (ВГТРК, ведущий Дмитрий Киселев). Лучшим документальным фильмом назвали "Легкое дыхание" (Акционерное общество "Омские Медиа", Светлана Веретенникова). Гран-при удостоился проект "Миша-Ледокол" (ООО "Кинохроника", Дмитрий Степанов). Лучший короткометражный фильм — "Варфоломей. Через слышимое касаться высшего" (ГСУП ГТРК ЛНР, Максим Скопцов). Лучшей информационной программой признана Ежедневная информационная программа "Новости" (Акционерное общество "Дон-медиа", Алла Лактионова).Лучшим репортажем стал "Укротители леопардов" (АНО "ТРК "Крым", Сергей Руденко). Лучшим телевизионным интервью — "Лично знаком" (ООО "Томское время" (региональная телекомпания "Томское время"), Ирита Минина). За Лучшую операторскую работу премию получил проект "Я дома" (АНО "ТРК "Крым", Александр Волконский).Были названы победители в специальных номинациях. За цикл просветительских программ наградили "#Культурный код (Цикл программ)" (Автономная некоммерческая организация содействия в развитии профессионального самоопределения людей на основе искусств и медиатехнологий "АРТМЕДИАОБРАЗОВАНИЕ", Арина Шарапова). За лучшую графику — проект "Поиск русских сокровищ" (Георгий Аваньян). За популяризацию профессии учителя — проект "Призвание Педагог" (ООО "АиФ Урал", Ульяна Аликина). Лучшим дебютом стали проекты "Реабилитация" (Ирина Суетова) и "Фотограф Олег Макаров" (факультет журналистики МГУ им. Ломоносова, Валерия Вершинина, Евгения Ишханян).В номинации Взгляд из-за рубежа победили проекты "Ящик Пандоры. Украина. Турецкий взгляд" (Окай Депрем) и "Родина честных людей: Путь к свободе" (Игорь Дамьянович).За цикл документальных фильмов наградили "Код города" (Валерий Голубовский).В этом году в конкурсе появились номинации, связанные с ситуацией на СВО. На форум в Железноводск, организованный Союзом журналистов России, съехались участники, прошедшие тщательный отбор.В ГДК им. Пускепалиса прошли показы конкурсных работ (вход свободный), а также мастер-классы известных журналистов и документалистов России. Среди них - начальник службы выпуска правовых программ "Вести" (ВГТРК) Эдуард Петров, главный редактор ТК "Москва-24" Дмитрий Щугорев, военный корреспондент Первого канала Амир Юсупов, директор Дома кинематографистов, преподаватель ВГИК Екатерина Головня и другие.Как отметил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, – в этом году было заявлено более 300 фильмов из почти всех регионов России и некоторых зарубежных стран. Работы очень качественные и реально интересные."Сейчас силы наших коллег во многом направлены на то, чтобы показать – что происходит в зоне СВО и на так называемых "новых территориях". Хотя, кстати, это исторические территории России, и, наверное, правильнее называть их именно так, – считает Владимир Соловьев. – Мы решили сделать теперь две новых номинации. Во-первых, связанных именно с СВО, во-вторых, – про героев новой реальности. Это о тех, кто живет и работает как раз на исторических территориях России – как бы в тылу, о том, как развивается и строится там мирная жизнь. Конечно, душа у всех болит за то, что там сейчас происходит".В номинации Герои Новой реальности победил проект #МАМАЯГЕРОЙ. Братья Хатанзейские" (ООО "Эй Пи Диджитал", Николай Табашников). В номинации В зоне СВО лучшим стал проект "Сами не летаем и другим не даём" (ОАУ "ТРК "Мир Белогорья" Областное автономное учреждение "Телерадиовещательная компания "Мир Белогорья", Наталья Войтенко).

https://ria.ru/20241029/realnost-1980660574.html

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Светлана Вовк

форум, железноводск, минеральные воды, сергей пускепалис, программа "вести недели" ( телеканал "россия 1"), союз журналистов россии, медиа, новости культуры, журналист