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Маск опасается мести властей в случае проигрыша Трампа
Маск опасается мести властей в случае проигрыша Трампа - РИА Новости, 01.11.2024
Маск опасается мести властей в случае проигрыша Трампа
Американский предприниматель Илон Маск опасается мести правительства США в случае, если кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп не победит на... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T18:45
2024-11-01T18:45
2024-11-01T18:46
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск опасается мести правительства США в случае, если кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп не победит на президентских выборах 5 ноября, об этом он заявил в соцсети X. Такое заявление он сделал в ответ на комментарий пользователя. Как утверждает пользователь, Маск недавно заявил, что если "в маловероятном случае" Трамп проиграет, то правительство США "может направить месть" против бизнесмена. Пользователь также прикрепил к сообщению статью от новостного сайта Wired от 31 октября, утверждающую, что у Маска могут отозвать гражданство США, если выяснится, что он "наврал" в миграционных документах. "Это 100% вероятно", - написал Маск в ответ на сообщение пользователя. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники писала, что Маск приехал в Пало-Алто в 1995 году для обучения в Стэнфордском университете, но так и не поступил на курсы, вместо этого работая над своим стартапом. Как утверждает газета, из-за того, что тот не поступил, у него не было законных оснований оставаться в Соединенных Штатах. Комментируя ситуацию, президент США Джо Байден в ходе мероприятия в Пенсильвании заявил, что "богатейший человек в мире оказался нелегальным работником". Маск отреагировал на данное утверждение, заявив, что у него было разрешение вести деятельность в США. СМИ, в особенности поддерживающие демократов, часто критикуют Маска. Недавно телеканал CNN заявил, что предприниматель может столкнуться с юридическими сложностями, поскольку его инициативу по выплате по одному миллиону долларов случайно выбранному жителю колеблющихся штатов, подписавшему его петицию, могут расценить как попытку вмешательства в выборы и подкуп. Маск ранее критиковал администрацию Байдена за "активное содействие нелегальной миграции". По словам предпринимателя, администрация президента вместо охраны границ "расстилает красную дорожку". При этом Маск поддерживает рост законной иммиграции и выступает не против нее, а "против того, чтобы огромное число непроверенных людей наводняло Америку".
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, джо байден
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Джо Байден
Маск опасается мести властей в случае проигрыша Трампа
Маск опасается мести правительства в случае победы Байдена
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости.
Американский предприниматель Илон Маск опасается мести правительства США в случае, если кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп не победит на президентских выборах 5 ноября, об этом он заявил в соцсети X
.
Такое заявление он сделал в ответ на комментарий пользователя. Как утверждает пользователь, Маск недавно заявил, что если "в маловероятном случае" Трамп проиграет, то правительство США "может направить месть" против бизнесмена. Пользователь также прикрепил к сообщению статью от новостного сайта Wired от 31 октября, утверждающую, что у Маска могут отозвать гражданство США, если выяснится, что он "наврал" в миграционных документах.
"Это 100% вероятно", - написал Маск в ответ на сообщение пользователя.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники писала, что Маск приехал в Пало-Алто в 1995 году для обучения в Стэнфордском университете
, но так и не поступил на курсы, вместо этого работая над своим стартапом. Как утверждает газета, из-за того, что тот не поступил, у него не было законных оснований оставаться в Соединенных Штатах. Комментируя ситуацию, президент США Джо Байден
в ходе мероприятия в Пенсильвании
заявил, что "богатейший человек в мире оказался нелегальным работником".
Маск отреагировал на данное утверждение, заявив, что у него было разрешение вести деятельность в США.
СМИ, в особенности поддерживающие демократов, часто критикуют Маска. Недавно телеканал CNN заявил, что предприниматель может столкнуться с юридическими сложностями, поскольку его инициативу по выплате по одному миллиону долларов случайно выбранному жителю колеблющихся штатов, подписавшему его петицию, могут расценить как попытку вмешательства в выборы и подкуп.
Маск ранее критиковал администрацию Байдена за "активное содействие нелегальной миграции". По словам предпринимателя, администрация президента вместо охраны границ "расстилает красную дорожку". При этом Маск поддерживает рост законной иммиграции и выступает не против нее, а "против того, чтобы огромное число непроверенных людей наводняло Америку".