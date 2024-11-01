https://ria.ru/20241101/marshmellou--1981400207.html

В Новгородской области дети пожарили маршмэллоу на Вечном огне

В Новгородской области дети пожарили маршмэллоу на Вечном огне - РИА Новости, 01.11.2024

В Новгородской области дети пожарили маршмэллоу на Вечном огне

СК начал проверку информации об осквернении мемориала "Победа" в городе Боровичи, где дети жарили маршмэллоу на Вечном огне, сообщило следственное управление... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T17:41

2024-11-01T17:41

2024-11-01T17:41

происшествия

новгородская область

россия

боровичи

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. СК начал проверку информации об осквернении мемориала "Победа" в городе Боровичи, где дети жарили маршмэллоу на Вечном огне, сообщило следственное управление ведомства по Новгородской области. Новгородцы в пятницу разместили в соцсетях фотографии, на которых видно, что дети жарят маршмэллоу на Вечном огне. "По данному факту Боровичским межрайонным следственным отделом СУСКР по Новгородской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично)", - говорится в сообщении. Это не первый акт вандализма в этом году в Новгородской области с памятниками Великой Отечественной войне. В конце июля житель города Старая Русса сжег памятные венки в пламени мемориала "Вечный огонь", его арестовали по обвинению в повреждении памятника. В начале октября там же подростки, греясь у Вечного огня, стали на него дуть и погасили. В Чудово в начале сентября подростки спалили искусственные цветы на Вечном огне. В конце октября в Великом Новгороде вандалы изрисовали Монумент Победы.

https://ria.ru/20241023/prigovor--1979674298.html

https://ria.ru/20240828/kislovodsk-1969003949.html

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происшествия, новгородская область, россия, боровичи, следственный комитет россии (ск рф)