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Романа Маршавина назначили замминистра энергетики - РИА Новости, 01.11.2024
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16:51 01.11.2024 (обновлено: 17:22 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/marshavin-1981388208.html
Романа Маршавина назначили замминистра энергетики
Романа Маршавина назначили замминистра энергетики - РИА Новости, 01.11.2024
Романа Маршавина назначили замминистра энергетики
Новым замминистра энергетики РФ назначен Роман Маршавин, до этого занимавший должность исполнительного директора от РФ во Всемирном банке, в Минэнерго он будет... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T16:51
2024-11-01T17:22
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Новым замминистра энергетики РФ назначен Роман Маршавин, до этого занимавший должность исполнительного директора от РФ во Всемирном банке, в Минэнерго он будет заниматься вопросами международного сотрудничества, сообщило министерство в официальном Telegram-канале."Распоряжением председателя правительства РФ Михаила Мишустина Роман Маршавин назначен заместителем министра энергетики Российской Федерации. В новой должности он будет координировать деятельность министерства по вопросам международного сотрудничества в сфере топливно-энергетического комплекса и ряд иных полномочий", - говорится в сообщении министерства."До своего назначения Роман Маршавин занимал должность исполнительного директора от Российской Федерации во Всемирном банке", - сообщается там же.До перехода во Всемирный банк в 2018 году Маршавин занимал должность директора департамента международного сотрудничества Минэнерго. С 1999 года он также работал на различных должностях в МИД РФ, Банке России и Минфине.Ранее вопросы международного сотрудничества в Минэнерго курировал замминистра энергетики Сергей Мочальников.
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россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), михаил мишустин
Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Михаил Мишустин
Романа Маршавина назначили замминистра энергетики

Минэнерго: замминистра энергетики назначен Роман Маршавин

© Фото : Минэнерго России/TelegramРоман Маршавин
Роман Маршавин - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Фото : Минэнерго России/Telegram
Роман Маршавин
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Новым замминистра энергетики РФ назначен Роман Маршавин, до этого занимавший должность исполнительного директора от РФ во Всемирном банке, в Минэнерго он будет заниматься вопросами международного сотрудничества, сообщило министерство в официальном Telegram-канале.
"Распоряжением председателя правительства РФ Михаила Мишустина Роман Маршавин назначен заместителем министра энергетики Российской Федерации. В новой должности он будет координировать деятельность министерства по вопросам международного сотрудничества в сфере топливно-энергетического комплекса и ряд иных полномочий", - говорится в сообщении министерства.
"До своего назначения Роман Маршавин занимал должность исполнительного директора от Российской Федерации во Всемирном банке", - сообщается там же.
До перехода во Всемирный банк в 2018 году Маршавин занимал должность директора департамента международного сотрудничества Минэнерго. С 1999 года он также работал на различных должностях в МИД РФ, Банке России и Минфине.
Ранее вопросы международного сотрудничества в Минэнерго курировал замминистра энергетики Сергей Мочальников.
Олег Казанов - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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РоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Михаил Мишустин
 
 
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