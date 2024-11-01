https://ria.ru/20241101/marshavin-1981388208.html

Романа Маршавина назначили замминистра энергетики

Романа Маршавина назначили замминистра энергетики - РИА Новости, 01.11.2024

Романа Маршавина назначили замминистра энергетики

Новым замминистра энергетики РФ назначен Роман Маршавин, до этого занимавший должность исполнительного директора от РФ во Всемирном банке, в Минэнерго он будет... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T16:51

2024-11-01T16:51

2024-11-01T17:22

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

михаил мишустин

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Новым замминистра энергетики РФ назначен Роман Маршавин, до этого занимавший должность исполнительного директора от РФ во Всемирном банке, в Минэнерго он будет заниматься вопросами международного сотрудничества, сообщило министерство в официальном Telegram-канале."Распоряжением председателя правительства РФ Михаила Мишустина Роман Маршавин назначен заместителем министра энергетики Российской Федерации. В новой должности он будет координировать деятельность министерства по вопросам международного сотрудничества в сфере топливно-энергетического комплекса и ряд иных полномочий", - говорится в сообщении министерства."До своего назначения Роман Маршавин занимал должность исполнительного директора от Российской Федерации во Всемирном банке", - сообщается там же.До перехода во Всемирный банк в 2018 году Маршавин занимал должность директора департамента международного сотрудничества Минэнерго. С 1999 года он также работал на различных должностях в МИД РФ, Банке России и Минфине.Ранее вопросы международного сотрудничества в Минэнерго курировал замминистра энергетики Сергей Мочальников.

https://ria.ru/20241022/mishustin-1979253377.html

россия

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россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), михаил мишустин