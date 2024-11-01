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В Махачкале женщина заразилась ботулизмом из-за инъекции у косметолога - РИА Новости, 01.11.2024
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19:16 01.11.2024 (обновлено: 21:29 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/mahachkala-1981423447.html
В Махачкале женщина заразилась ботулизмом из-за инъекции у косметолога
В Махачкале женщина заразилась ботулизмом из-за инъекции у косметолога - РИА Новости, 01.11.2024
В Махачкале женщина заразилась ботулизмом из-за инъекции у косметолога
Пациентка косметологического кабинета в торговом центре в Махачкале заразилась ботулизмом из-за инъекции незарегистрированным препаратом во время коррекции... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T19:16
2024-11-01T21:29
происшествия
махачкала
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 1 ноя — РИА Новости. Пациентка косметологического кабинета в торговом центре в Махачкале заразилась ботулизмом из-за инъекции незарегистрированным препаратом во время коррекции морщин, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Дагестану."Роспотребнадзор установил случай заражения ботулизмом в косметологическом кабинете в Махачкале. В ходе проведения эпидемиологического расследования установлено, что с целью коррекции мимических морщин в косметологическом кабинете в городе Махачкале в торговом центре &lt;…&gt; была проведена инъекция ботулотоксина незарегистрированным препаратом Refinex", — говорится в заявлении. Через несколько дней у пациентки появились головокружение и слабость в конечностях, затуманилось и ухудшилось зрение, затруднилось дыхание и глотание. Ее госпитализировали в инфекционное отделение.После произошедшего сотрудники Роспотребнадзора совместно с МВД и следственным управлением СК по Дагестану приостановили работу двух косметологических кабинетов в этом торговом центре за оказание услуг, не соответствующих требованиям санитарного законодательства.
https://ria.ru/20240930/botulizm-1975507895.html
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происшествия, махачкала, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), россия, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Республика Дагестан
В Махачкале женщина заразилась ботулизмом из-за инъекции у косметолога

В Махачкале пациентка косметологического кабинета заразилась ботулизмом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 1 ноя — РИА Новости. Пациентка косметологического кабинета в торговом центре в Махачкале заразилась ботулизмом из-за инъекции незарегистрированным препаратом во время коррекции морщин, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Дагестану.
"Роспотребнадзор установил случай заражения ботулизмом в косметологическом кабинете в Махачкале. В ходе проведения эпидемиологического расследования установлено, что с целью коррекции мимических морщин в косметологическом кабинете в городе Махачкале в торговом центре <…> была проведена инъекция ботулотоксина незарегистрированным препаратом Refinex", — говорится в заявлении.
Через несколько дней у пациентки появились головокружение и слабость в конечностях, затуманилось и ухудшилось зрение, затруднилось дыхание и глотание. Ее госпитализировали в инфекционное отделение.
После произошедшего сотрудники Роспотребнадзора совместно с МВД и следственным управлением СК по Дагестану приостановили работу двух косметологических кабинетов в этом торговом центре за оказание услуг, не соответствующих требованиям санитарного законодательства.
Частная клиника, где пациентка из Махачкалы якобы заразилась ботулизмом после инъекции ботокса - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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ПроисшествияМахачкалаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)РоссияРеспублика Дагестан
 
 
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