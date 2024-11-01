https://ria.ru/20241101/mahachkala-1981423447.html

В Махачкале женщина заразилась ботулизмом из-за инъекции у косметолога

В Махачкале женщина заразилась ботулизмом из-за инъекции у косметолога - РИА Новости, 01.11.2024

В Махачкале женщина заразилась ботулизмом из-за инъекции у косметолога

Пациентка косметологического кабинета в торговом центре в Махачкале заразилась ботулизмом из-за инъекции незарегистрированным препаратом во время коррекции... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T19:16

2024-11-01T19:16

2024-11-01T21:29

происшествия

махачкала

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 1 ноя — РИА Новости. Пациентка косметологического кабинета в торговом центре в Махачкале заразилась ботулизмом из-за инъекции незарегистрированным препаратом во время коррекции морщин, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Дагестану."Роспотребнадзор установил случай заражения ботулизмом в косметологическом кабинете в Махачкале. В ходе проведения эпидемиологического расследования установлено, что с целью коррекции мимических морщин в косметологическом кабинете в городе Махачкале в торговом центре <…> была проведена инъекция ботулотоксина незарегистрированным препаратом Refinex", — говорится в заявлении. Через несколько дней у пациентки появились головокружение и слабость в конечностях, затуманилось и ухудшилось зрение, затруднилось дыхание и глотание. Ее госпитализировали в инфекционное отделение.После произошедшего сотрудники Роспотребнадзора совместно с МВД и следственным управлением СК по Дагестану приостановили работу двух косметологических кабинетов в этом торговом центре за оказание услуг, не соответствующих требованиям санитарного законодательства.

https://ria.ru/20240930/botulizm-1975507895.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, махачкала, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), россия, республика дагестан