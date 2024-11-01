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В ЛНР экс-боевика нацбата задержали за преступления против мирных жителей
В ЛНР экс-боевика нацбата задержали за преступления против мирных жителей - РИА Новости, 01.11.2024
В ЛНР экс-боевика нацбата задержали за преступления против мирных жителей
Сотрудники УФСБ РФ по Луганской Народной Республике задержали экс-боевика одного из националистических батальонов, подозреваемого в преступлениях против мирных... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T13:53
2024-11-01T13:53
2024-11-01T14:06
луганская народная республика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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россия
происшествия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Сотрудники УФСБ РФ по Луганской Народной Республике задержали экс-боевика одного из националистических батальонов, подозреваемого в преступлениях против мирных жителей ЛНР, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ."УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность бывшего гражданина Украины, проходившего службу в украинском националистическом военизированном формировании. Установлено, что житель города Старобельска, являясь приверженцем идеологии неонацизма, принял участие в военных преступлениях против мирного населения Донбасса", - сообщили в ведомстве.Уточняется, что УФСБ России по региону возбуждено и расследовано уголовное дело.
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луганская народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, происшествия, вооруженные силы украины
Луганская Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия, Вооруженные силы Украины
В ЛНР экс-боевика нацбата задержали за преступления против мирных жителей
В ЛНР задержали экс-боевика нацбата по обвинению в преступлениях против мирных