Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР экс-боевика нацбата задержали за преступления против мирных жителей - РИА Новости, 01.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:53 01.11.2024 (обновлено: 14:06 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/lnr-1981342613.html
В ЛНР экс-боевика нацбата задержали за преступления против мирных жителей
В ЛНР экс-боевика нацбата задержали за преступления против мирных жителей - РИА Новости, 01.11.2024
В ЛНР экс-боевика нацбата задержали за преступления против мирных жителей
Сотрудники УФСБ РФ по Луганской Народной Республике задержали экс-боевика одного из националистических батальонов, подозреваемого в преступлениях против мирных... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T13:53
2024-11-01T14:06
луганская народная республика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
специальная военная операция на украине
россия
происшествия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
ЛУГАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Сотрудники УФСБ РФ по Луганской Народной Республике задержали экс-боевика одного из националистических батальонов, подозреваемого в преступлениях против мирных жителей ЛНР, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ."УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность бывшего гражданина Украины, проходившего службу в украинском националистическом военизированном формировании. Установлено, что житель города Старобельска, являясь приверженцем идеологии неонацизма, принял участие в военных преступлениях против мирного населения Донбасса", - сообщили в ведомстве.Уточняется, что УФСБ России по региону возбуждено и расследовано уголовное дело.
https://ria.ru/20241101/fsb-1981312520.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, происшествия, вооруженные силы украины
Луганская Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия, Вооруженные силы Украины
В ЛНР экс-боевика нацбата задержали за преступления против мирных жителей

В ЛНР задержали экс-боевика нацбата по обвинению в преступлениях против мирных

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Сотрудники УФСБ РФ по Луганской Народной Республике задержали экс-боевика одного из националистических батальонов, подозреваемого в преступлениях против мирных жителей ЛНР, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ.
"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность бывшего гражданина Украины, проходившего службу в украинском националистическом военизированном формировании. Установлено, что житель города Старобельска, являясь приверженцем идеологии неонацизма, принял участие в военных преступлениях против мирного населения Донбасса", - сообщили в ведомстве.
Уточняется, что УФСБ России по региону возбуждено и расследовано уголовное дело.
Допрос жителя Керчи, осужденного на 16 лет колонии за помощь СБУ - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
ФСБ опубликовала видео допроса осужденного за помощь СБУ
Вчера, 12:24
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала