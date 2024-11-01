https://ria.ru/20241101/lnr-1981342613.html

В ЛНР экс-боевика нацбата задержали за преступления против мирных жителей

В ЛНР экс-боевика нацбата задержали за преступления против мирных жителей - РИА Новости, 01.11.2024

В ЛНР экс-боевика нацбата задержали за преступления против мирных жителей

Сотрудники УФСБ РФ по Луганской Народной Республике задержали экс-боевика одного из националистических батальонов, подозреваемого в преступлениях против мирных... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T13:53

2024-11-01T13:53

2024-11-01T14:06

луганская народная республика

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

специальная военная операция на украине

россия

происшествия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Сотрудники УФСБ РФ по Луганской Народной Республике задержали экс-боевика одного из националистических батальонов, подозреваемого в преступлениях против мирных жителей ЛНР, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ."УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность бывшего гражданина Украины, проходившего службу в украинском националистическом военизированном формировании. Установлено, что житель города Старобельска, являясь приверженцем идеологии неонацизма, принял участие в военных преступлениях против мирного населения Донбасса", - сообщили в ведомстве.Уточняется, что УФСБ России по региону возбуждено и расследовано уголовное дело.

https://ria.ru/20241101/fsb-1981312520.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, происшествия, вооруженные силы украины