https://ria.ru/20241101/livan-1981383381.html
В ООН заявили о риске разрушения древних городов в Ливане
В ООН заявили о риске разрушения древних городов в Ливане - РИА Новости, 01.11.2024
В ООН заявили о риске разрушения древних городов в Ливане
Древним финикийским городам Ливана угрожает уничтожение вследствие нынешнего конфликта страны с Израилем, утрату ливанского культурного наследия нельзя... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T16:25
2024-11-01T16:25
2024-11-01T16:43
в мире
ливан
израиль
хезболла
оон
юнеско
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981386991_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7088c9bdcec42c9a1e03a8d1c97cedb2.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Древним финикийским городам Ливана угрожает уничтожение вследствие нынешнего конфликта страны с Израилем, утрату ливанского культурного наследия нельзя допустить, заявила специальный координатор ООН по Ливану Жанин Хеннис-Плассхарт на своей странице в соцсети X. Ранее представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи на своей странице в соцсети Х призвал жителей города Баальбек немедленно покинуть свои дома в связи с готовностью израильской авиации нанести удары по предполагаемым объектам шиитского движения "Хезболла" в городе. Министр культуры во временном правительстве Ливана Мохамад Муртада, обращаясь к СБ ООН, заявил, что мировое сообщество и ЮНЕСКО обязаны предпринять оперативные меры для предотвращения израильских ударов по древнеримскому храмовому комплексу в Баальбеке. "Недавние распоряжения об эвакуации городов Баальбек и Тир привели к бегству десятков тысяч ливанцев, что ухудшило и без того катастрофическую ситуацию с массовым перемещением людей в стране. Богатые на историю финикийские города сегодня стоят перед реальной опасностью разрушения. Культурное наследие Ливана не должно стать еще одной жертвой этого разрушительного конфликта", - написала координатор ООН. Баальбек является крупнейшим римским храмовым комплексом, сохранившимся до наших дней, и главной достопримечательностью современного Ливана. Комплекс включает в себя три основных храма, расположенных на исторической территории рядом с центром современного города Баальбек. Город Тир, который еще называют южной столицей Ливана, - это один из древнейших городов в стране. До недавнего времени в нем находилось большое число беженцев из южных деревень, которые бежали от бомбардировок с 23 сентября. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html
https://ria.ru/20241007/smi-1976750031.html
ливан
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981386991_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_8cc0a818a2544a8b2e76d16a96af8531.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, хезболла, оон, юнеско, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, ООН, ЮНЕСКО, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В ООН заявили о риске разрушения древних городов в Ливане
ООН: финикийским городам Ливана угрожает уничтожение из-за конфликта с Израилем
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости.
Древним финикийским городам Ливана угрожает уничтожение вследствие нынешнего конфликта страны с Израилем, утрату ливанского культурного наследия нельзя допустить, заявила специальный координатор ООН по Ливану Жанин Хеннис-Плассхарт на своей странице в соцсети X
.
Ранее представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи на своей странице в соцсети Х призвал жителей города Баальбек немедленно покинуть свои дома в связи с готовностью израильской авиации нанести удары по предполагаемым объектам шиитского движения "Хезболла
" в городе. Министр культуры во временном правительстве Ливана Мохамад Муртада, обращаясь к СБ ООН, заявил, что мировое сообщество и ЮНЕСКО
обязаны предпринять оперативные меры для предотвращения израильских ударов по древнеримскому храмовому комплексу в Баальбеке.
"Недавние распоряжения об эвакуации городов Баальбек и Тир привели к бегству десятков тысяч ливанцев, что ухудшило и без того катастрофическую ситуацию с массовым перемещением людей в стране. Богатые на историю финикийские города сегодня стоят перед реальной опасностью разрушения. Культурное наследие Ливана не должно стать еще одной жертвой этого разрушительного конфликта", - написала координатор ООН.
Баальбек является крупнейшим римским храмовым комплексом, сохранившимся до наших дней, и главной достопримечательностью современного Ливана. Комплекс включает в себя три основных храма, расположенных на исторической территории рядом с центром современного города Баальбек.
Город Тир, который еще называют южной столицей Ливана, - это один из древнейших городов в стране. До недавнего времени в нем находилось большое число беженцев из южных деревень, которые бежали от бомбардировок с 23 сентября.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС
.