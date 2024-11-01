https://ria.ru/20241101/livan-1981383381.html

В ООН заявили о риске разрушения древних городов в Ливане

В ООН заявили о риске разрушения древних городов в Ливане - РИА Новости, 01.11.2024

В ООН заявили о риске разрушения древних городов в Ливане

Древним финикийским городам Ливана угрожает уничтожение вследствие нынешнего конфликта страны с Израилем, утрату ливанского культурного наследия нельзя... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T16:25

2024-11-01T16:25

2024-11-01T16:43

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Древним финикийским городам Ливана угрожает уничтожение вследствие нынешнего конфликта страны с Израилем, утрату ливанского культурного наследия нельзя допустить, заявила специальный координатор ООН по Ливану Жанин Хеннис-Плассхарт на своей странице в соцсети X. Ранее представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи на своей странице в соцсети Х призвал жителей города Баальбек немедленно покинуть свои дома в связи с готовностью израильской авиации нанести удары по предполагаемым объектам шиитского движения "Хезболла" в городе. Министр культуры во временном правительстве Ливана Мохамад Муртада, обращаясь к СБ ООН, заявил, что мировое сообщество и ЮНЕСКО обязаны предпринять оперативные меры для предотвращения израильских ударов по древнеримскому храмовому комплексу в Баальбеке. "Недавние распоряжения об эвакуации городов Баальбек и Тир привели к бегству десятков тысяч ливанцев, что ухудшило и без того катастрофическую ситуацию с массовым перемещением людей в стране. Богатые на историю финикийские города сегодня стоят перед реальной опасностью разрушения. Культурное наследие Ливана не должно стать еще одной жертвой этого разрушительного конфликта", - написала координатор ООН. Баальбек является крупнейшим римским храмовым комплексом, сохранившимся до наших дней, и главной достопримечательностью современного Ливана. Комплекс включает в себя три основных храма, расположенных на исторической территории рядом с центром современного города Баальбек. Город Тир, который еще называют южной столицей Ливана, - это один из древнейших городов в стране. До недавнего времени в нем находилось большое число беженцев из южных деревень, которые бежали от бомбардировок с 23 сентября. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html

https://ria.ru/20241007/smi-1976750031.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ливан, израиль, хезболла, оон, юнеско, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024