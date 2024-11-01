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В Ливане опровергли информацию о просьбе США о прекращении огня - РИА Новости, 01.11.2024
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14:32 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/livan-1981351984.html
В Ливане опровергли информацию о просьбе США о прекращении огня
В Ливане опровергли информацию о просьбе США о прекращении огня - РИА Новости, 01.11.2024
В Ливане опровергли информацию о просьбе США о прекращении огня
Канцелярия исполняющего обязанности премьер-министра Ливана Наджиба Микати сообщила, что США не просили Ливан объявить о прекращении огня с Израилем в... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T14:32
2024-11-01T14:32
в мире
ливан
израиль
сша
наджиб микати
джо байден
амос хохштейн
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости/Прайм. Канцелярия исполняющего обязанности премьер-министра Ливана Наджиба Микати сообщила, что США не просили Ливан объявить о прекращении огня с Израилем в одностороннем порядке, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление канцелярии. Ранее агентство передавало, что советник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн обратился к руководству Ливана с просьбой объявить о прекращении огня с Израилем в одностороннем порядке в рамках усилий по содействию переговорам для достижения урегулирования конфликта. "Канцелярия временно исполняющего обязанности премьер-министра Ливана Наджиба Микати в пятницу опровергла информацию о том, что США просили Ливан объявить об одностороннем прекращении огня", - говорится в сообщении агентства. По его данным, канцелярия также подчеркнула, что позиция ливанского правительства однозначна - "добиваться прекращения огня с обеих сторон и выполнения резолюции 1701 Совета Безопасности ООН". В среду израильская государственная телерадиокомпания Kan публиковала американский проект соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном, согласно которому юг Ливана будет контролироваться исключительно вооруженными силами страны и миротворцами ООН в соответствии с резолюцией 1701, а Израиль полностью выведет свои войска из Ливана в течение семи дней после прекращения огня. Портал Axios со ссылкой на двух осведомленных американских чиновников также сообщал, что переговоры по урегулированию ситуации в Ливане между Израилем и шиитским движением "Хезболлах" достигли значительного прогресса, однако США пока не пришли к окончательному соглашению ни с одной из сторон. Совбез ООН принял резолюцию 1701 по итогам израильско-ливанской войны 2006 года. Согласно этому документу, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее, за прошедшие 18 лет шиитское движение "Хезболлах" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана, в то время как израильская армия практически ежедневно вторгалась в воздушное и морское пространство соседней страны, нарушая ее суверенитет, при этом оставив под своим контролем часть ливанских территорий.
https://ria.ru/20241101/vvs-1981264716.html
https://ria.ru/20241031/ssha-1981206307.html
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в мире, ливан, израиль, сша, наджиб микати, джо байден, амос хохштейн, оон, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, США, Наджиб Микати, Джо Байден, Амос Хохштейн, ООН, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Ливане опровергли информацию о просьбе США о прекращении огня

В Ливане опровергли информацию о просьбе США об одностороннем прекращении огня

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкРазрушения в Бейруте
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости/Прайм. Канцелярия исполняющего обязанности премьер-министра Ливана Наджиба Микати сообщила, что США не просили Ливан объявить о прекращении огня с Израилем в одностороннем порядке, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление канцелярии.
Ранее агентство передавало, что советник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн обратился к руководству Ливана с просьбой объявить о прекращении огня с Израилем в одностороннем порядке в рамках усилий по содействию переговорам для достижения урегулирования конфликта.
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"Канцелярия временно исполняющего обязанности премьер-министра Ливана Наджиба Микати в пятницу опровергла информацию о том, что США просили Ливан объявить об одностороннем прекращении огня", - говорится в сообщении агентства.
По его данным, канцелярия также подчеркнула, что позиция ливанского правительства однозначна - "добиваться прекращения огня с обеих сторон и выполнения резолюции 1701 Совета Безопасности ООН".
В среду израильская государственная телерадиокомпания Kan публиковала американский проект соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном, согласно которому юг Ливана будет контролироваться исключительно вооруженными силами страны и миротворцами ООН в соответствии с резолюцией 1701, а Израиль полностью выведет свои войска из Ливана в течение семи дней после прекращения огня.
Портал Axios со ссылкой на двух осведомленных американских чиновников также сообщал, что переговоры по урегулированию ситуации в Ливане между Израилем и шиитским движением "Хезболлах" достигли значительного прогресса, однако США пока не пришли к окончательному соглашению ни с одной из сторон.
Совбез ООН принял резолюцию 1701 по итогам израильско-ливанской войны 2006 года. Согласно этому документу, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее, за прошедшие 18 лет шиитское движение "Хезболлах" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана, в то время как израильская армия практически ежедневно вторгалась в воздушное и морское пространство соседней страны, нарушая ее суверенитет, при этом оставив под своим контролем часть ливанских территорий.
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