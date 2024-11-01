https://ria.ru/20241101/livan-1981339021.html

Израиль заявил об ударах по командным центрам "Хезболлы" в Ливане

Израиль заявил об ударах по командным центрам "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 01.11.2024

Израиль заявил об ударах по командным центрам "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что нанесла удары по командным центрам и другим объектам шиитского движения "Хезболла" на территории... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T13:37

2024-11-01T13:37

2024-11-01T13:39

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что нанесла удары по командным центрам и другим объектам шиитского движения "Хезболла" на территории Ливана. "ВВС Израиля нанесли удары по оружейным заводам "Хезболлы", командным центрам и другим объектам террористической инфраструктуры в районе Бейрута", - говорится в сообщении пресс-службы армии. В пресс-службе добавили, что дополнительные авиаудары были нанесены по центрам управления, штабам разведки и командным центрам "Хезболлы" в районе Набатия на юге Ливана. В сообщении отмечается, что перед нанесением ударов были приняты меры по снижению риска для гражданского населения. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024