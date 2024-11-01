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В Ливане израильские удары расценили как отказ от мирной инициативы - РИА Новости, 01.11.2024
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12:35 01.11.2024 (обновлено: 13:19 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/livan-1981319785.html
В Ливане израильские удары расценили как отказ от мирной инициативы
В Ливане израильские удары расценили как отказ от мирной инициативы - РИА Новости, 01.11.2024
В Ливане израильские удары расценили как отказ от мирной инициативы
Бомбардировка южного пригорода Бейрута в ночь на пятницу и новые призывы к ливанским гражданам покинуть города и сёла свидетельствуют об отказе Израиля от... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T12:35
2024-11-01T13:19
в мире
израиль
ливан
бейрут
наджиб микати
оон
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
амос хохштейн
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БЕЙРУТ, 1 ноя - РИА Новости. Бомбардировка южного пригорода Бейрута в ночь на пятницу и новые призывы к ливанским гражданам покинуть города и сёла свидетельствуют об отказе Израиля от мирной инициативы по прекращению огня, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати на встрече с командующим Временными силами ООН в южном Ливане Арольдо Лазаро.В ночь на пятницу израильская авиация нанесла более 15 ударов по южному пригороду Бейрута. Атаки продолжалась более двух часов."Расширение географии агрессии со стороны враждебного Израиля на территории Ливана, продолжающиеся призывы к жителям покинуть города и сёла и разрушительная бомбардировка южного пригорода Бейрута - всё это указывает на то, что враждебный Израиль отверг все усилия, предпринятые для прекращения огня" ,- приводит слова Микати ливанское национальное агентство NNA.В среду Микати в интервью ливанскому телеканалу Аль-Джадид заявил, что советник президента США Амос Хохштейн в телефонном разговоре с ним позитивно оценил переговоры по прекращению огня в Ливане. При этом Хохштейн после своего визита в Тель-Авив в четверг отменил запланированный на конец недели визит в Бейрут и вернулся в Вашингтон.
https://ria.ru/20241031/netanyakhu-1981195836.html
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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в мире, израиль, ливан, бейрут, наджиб микати, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, амос хохштейн
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Наджиб Микати, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Амос Хохштейн
В Ливане израильские удары расценили как отказ от мирной инициативы

В Ливане удары ЦАХАЛ по пригороду Бейрута назвали отказом от мирной инициативы

© РИА НовостиПоследствия ударов по пригороду Бейрута
Последствия ударов по пригороду Бейрута - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости
Последствия ударов по пригороду Бейрута. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 1 ноя - РИА Новости. Бомбардировка южного пригорода Бейрута в ночь на пятницу и новые призывы к ливанским гражданам покинуть города и сёла свидетельствуют об отказе Израиля от мирной инициативы по прекращению огня, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати на встрече с командующим Временными силами ООН в южном Ливане Арольдо Лазаро.
В ночь на пятницу израильская авиация нанесла более 15 ударов по южному пригороду Бейрута. Атаки продолжалась более двух часов.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Нетаньяху и посланники из США обсудили прекращение огня с Ливаном
31 октября, 17:29
"Расширение географии агрессии со стороны враждебного Израиля на территории Ливана, продолжающиеся призывы к жителям покинуть города и сёла и разрушительная бомбардировка южного пригорода Бейрута - всё это указывает на то, что враждебный Израиль отверг все усилия, предпринятые для прекращения огня" ,- приводит слова Микати ливанское национальное агентство NNA.
В среду Микати в интервью ливанскому телеканалу Аль-Джадид заявил, что советник президента США Амос Хохштейн в телефонном разговоре с ним позитивно оценил переговоры по прекращению огня в Ливане. При этом Хохштейн после своего визита в Тель-Авив в четверг отменил запланированный на конец недели визит в Бейрут и вернулся в Вашингтон.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
1 октября, 13:52
 
В миреИзраильЛиванБейрутНаджиб МикатиООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Амос Хохштейн
 
 
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