https://ria.ru/20241101/livan-1981319785.html

В Ливане израильские удары расценили как отказ от мирной инициативы

В Ливане израильские удары расценили как отказ от мирной инициативы - РИА Новости, 01.11.2024

В Ливане израильские удары расценили как отказ от мирной инициативы

Бомбардировка южного пригорода Бейрута в ночь на пятницу и новые призывы к ливанским гражданам покинуть города и сёла свидетельствуют об отказе Израиля от... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T12:35

2024-11-01T12:35

2024-11-01T13:19

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наджиб микати

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

амос хохштейн

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БЕЙРУТ, 1 ноя - РИА Новости. Бомбардировка южного пригорода Бейрута в ночь на пятницу и новые призывы к ливанским гражданам покинуть города и сёла свидетельствуют об отказе Израиля от мирной инициативы по прекращению огня, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати на встрече с командующим Временными силами ООН в южном Ливане Арольдо Лазаро.В ночь на пятницу израильская авиация нанесла более 15 ударов по южному пригороду Бейрута. Атаки продолжалась более двух часов."Расширение географии агрессии со стороны враждебного Израиля на территории Ливана, продолжающиеся призывы к жителям покинуть города и сёла и разрушительная бомбардировка южного пригорода Бейрута - всё это указывает на то, что враждебный Израиль отверг все усилия, предпринятые для прекращения огня" ,- приводит слова Микати ливанское национальное агентство NNA.В среду Микати в интервью ливанскому телеканалу Аль-Джадид заявил, что советник президента США Амос Хохштейн в телефонном разговоре с ним позитивно оценил переговоры по прекращению огня в Ливане. При этом Хохштейн после своего визита в Тель-Авив в четверг отменил запланированный на конец недели визит в Бейрут и вернулся в Вашингтон.

https://ria.ru/20241031/netanyakhu-1981195836.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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в мире, израиль, ливан, бейрут, наджиб микати, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, амос хохштейн