https://ria.ru/20241101/limit-1981406083.html

Правительство утвердило требования к майнингу криптовалют

Правительство утвердило требования к майнингу криптовалют - РИА Новости, 01.11.2024

Правительство утвердило требования к майнингу криптовалют

Правительство утвердило требования к майнингу цифровых валют в России, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T18:10

2024-11-01T18:10

2024-11-01T19:35

экономика

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Правительство утвердило требования к майнингу цифровых валют в России, сообщила пресс-служба кабмина."Подписаны постановления об утверждении требований к операторам майнинговой инфраструктуры и обязанностях майнеров, а также ряд других актов", — говорится в заявлении.Кто может заниматься майнингомСогласно документам, индивидуальные предприниматели и организации могут заниматься майнингом после включения в специальные реестры, которые будет вести Федеральная налоговая служба. Содержащаяся там информация станет доступна органам власти, судам, ЦБ, территориальным сетевым организациям и "Системному оператору ЕЭС"."При выявлении недостоверных сведений, неоднократных нарушений в течение года требований "антиотмывочного" закона, при нарушении режима потребления электроэнергии на территориях, где запрещен майнинг, а также в случае банкротства майнеры будут исключены из реестра", — рассказали в пресс-службе правительства. Отмечается, что граждане, не имеющие статус ИП, также могут заниматься майнингом, но в пределах определенного лимита энергопотребления, а именно 6000 киловатт-часов в месяц. Обязанности майнеровВ постановлениях указывается, что майнеры обязаны предоставлять информацию об объеме полученной цифровой валюты и адресе-идентификаторе, на который она поступила.Эти данные необходимо передавать в ФНС, а при необходимости федеральным органам исполнительной власти, органам прокуратуры, дознания и предварительного следствия и органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность.В свою очередь, операторы майнинговой инфраструктуры должны обеспечивать бесперебойность и надежность оказываемых услуг, защиту обрабатываемых данных, устойчивость питания системы электроснабжения, а также создать службы внутреннего контроля и управления рисками. Помимо прочего, правительство утвердило правила введения запрета на майнинг, особенности технологического присоединения объектов майнинга и порядок их ограничения в отдельных субъектах страны: их могут устанавливать на определенный срок при возникновении риска дефицита электроэнергии после обращений Минэнерго или руководителей региона.Постановления приняты в соответствии с законом о легализации майнинга криптовалют в России, который был подписан президентом Владимиром Путиным 8 августа и вступил в силу с 1 ноября.

https://ria.ru/20241101/mayn-1981250138.html

https://ria.ru/20241015/mayning-1978115550.html

https://ria.ru/20241017/kriptovalyuta-1978472434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), центральный банк рф (цб рф)