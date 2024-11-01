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Правительство утвердило требования к майнингу криптовалют - РИА Новости, 01.11.2024
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18:10 01.11.2024 (обновлено: 19:35 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/limit-1981406083.html
Правительство утвердило требования к майнингу криптовалют
Правительство утвердило требования к майнингу криптовалют - РИА Новости, 01.11.2024
Правительство утвердило требования к майнингу криптовалют
Правительство утвердило требования к майнингу цифровых валют в России, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T18:10
2024-11-01T19:35
экономика
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Правительство утвердило требования к майнингу цифровых валют в России, сообщила пресс-служба кабмина."Подписаны постановления об утверждении требований к операторам майнинговой инфраструктуры и обязанностях майнеров, а также ряд других актов", — говорится в заявлении.Кто может заниматься майнингомСогласно документам, индивидуальные предприниматели и организации могут заниматься майнингом после включения в специальные реестры, которые будет вести Федеральная налоговая служба. Содержащаяся там информация станет доступна органам власти, судам, ЦБ, территориальным сетевым организациям и "Системному оператору ЕЭС"."При выявлении недостоверных сведений, неоднократных нарушений в течение года требований "антиотмывочного" закона, при нарушении режима потребления электроэнергии на территориях, где запрещен майнинг, а также в случае банкротства майнеры будут исключены из реестра", — рассказали в пресс-службе правительства. Отмечается, что граждане, не имеющие статус ИП, также могут заниматься майнингом, но в пределах определенного лимита энергопотребления, а именно 6000 киловатт-часов в месяц. Обязанности майнеровВ постановлениях указывается, что майнеры обязаны предоставлять информацию об объеме полученной цифровой валюты и адресе-идентификаторе, на который она поступила.Эти данные необходимо передавать в ФНС, а при необходимости федеральным органам исполнительной власти, органам прокуратуры, дознания и предварительного следствия и органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность.В свою очередь, операторы майнинговой инфраструктуры должны обеспечивать бесперебойность и надежность оказываемых услуг, защиту обрабатываемых данных, устойчивость питания системы электроснабжения, а также создать службы внутреннего контроля и управления рисками. Помимо прочего, правительство утвердило правила введения запрета на майнинг, особенности технологического присоединения объектов майнинга и порядок их ограничения в отдельных субъектах страны: их могут устанавливать на определенный срок при возникновении риска дефицита электроэнергии после обращений Минэнерго или руководителей региона.Постановления приняты в соответствии с законом о легализации майнинга криптовалют в России, который был подписан президентом Владимиром Путиным 8 августа и вступил в силу с 1 ноября.
https://ria.ru/20241101/mayn-1981250138.html
https://ria.ru/20241015/mayning-1978115550.html
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экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Правительство утвердило требования к майнингу криптовалют

Лимит энергопотребления для криптомайнеров без ИП составит 6000 кВт.ч в месяц

© РИА Новости / Евгений Козырев | Перейти в медиабанкМайнинговая ферма в Иркутской области
Майнинговая ферма в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Евгений Козырев
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Майнинговая ферма в Иркутской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Правительство утвердило требования к майнингу цифровых валют в России, сообщила пресс-служба кабмина.
"Подписаны постановления об утверждении требований к операторам майнинговой инфраструктуры и обязанностях майнеров, а также ряд других актов", — говорится в заявлении.
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Кто может заниматься майнингом

Согласно документам, индивидуальные предприниматели и организации могут заниматься майнингом после включения в специальные реестры, которые будет вести Федеральная налоговая служба. Содержащаяся там информация станет доступна органам власти, судам, ЦБ, территориальным сетевым организациям и "Системному оператору ЕЭС".
"При выявлении недостоверных сведений, неоднократных нарушений в течение года требований "антиотмывочного" закона, при нарушении режима потребления электроэнергии на территориях, где запрещен майнинг, а также в случае банкротства майнеры будут исключены из реестра", — рассказали в пресс-службе правительства.
Отмечается, что граждане, не имеющие статус ИП, также могут заниматься майнингом, но в пределах определенного лимита энергопотребления, а именно 6000 киловатт-часов в месяц.
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Обязанности майнеров

В постановлениях указывается, что майнеры обязаны предоставлять информацию об объеме полученной цифровой валюты и адресе-идентификаторе, на который она поступила.
Эти данные необходимо передавать в ФНС, а при необходимости федеральным органам исполнительной власти, органам прокуратуры, дознания и предварительного следствия и органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность.
В свою очередь, операторы майнинговой инфраструктуры должны обеспечивать бесперебойность и надежность оказываемых услуг, защиту обрабатываемых данных, устойчивость питания системы электроснабжения, а также создать службы внутреннего контроля и управления рисками.
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Помимо прочего, правительство утвердило правила введения запрета на майнинг, особенности технологического присоединения объектов майнинга и порядок их ограничения в отдельных субъектах страны: их могут устанавливать на определенный срок при возникновении риска дефицита электроэнергии после обращений Минэнерго или руководителей региона.
Постановления приняты в соответствии с законом о легализации майнинга криптовалют в России, который был подписан президентом Владимиром Путиным 8 августа и вступил в силу с 1 ноября.
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