https://ria.ru/20241101/likhachev-1981259000.html

Врач рассказал об опасности переломов после 50 лет

Врач рассказал об опасности переломов после 50 лет - РИА Новости, 01.11.2024

Врач рассказал об опасности переломов после 50 лет

Мужчины и женщины после 50 лет рискуют столкнуться с опасными переломами и травмами тазобедренных и голеностопных суставов, которые потребуют длительного... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T03:27

2024-11-01T03:27

2024-11-01T03:27

общество

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151751/79/1517517900_0:453:8688:5340_1920x0_80_0_0_41652006f25d1b20c2046d71b78c1693.jpg

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Мужчины и женщины после 50 лет рискуют столкнуться с опасными переломами и травмами тазобедренных и голеностопных суставов, которые потребуют длительного лечения, рассказал РИА Новости врач-физиотерапевт Евгений Лихачев. "После 50 лет наиболее часты такие травмы как ушибы, растяжения связок и переломы, в частности, повреждения тазобедренных и голеностопных суставов. В основном, это последствия падений", - сказал он. По словам специалиста, лечение может занять длительное время из-за возрастных нарушений обмена веществ, минерализации костей и кровоснабжения.

https://ria.ru/20241101/eksperty-1981258852.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество