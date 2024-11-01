https://ria.ru/20241101/likhachev-1981259000.html
Врач рассказал об опасности переломов после 50 лет
Врач рассказал об опасности переломов после 50 лет - РИА Новости, 01.11.2024
Врач рассказал об опасности переломов после 50 лет
Мужчины и женщины после 50 лет рискуют столкнуться с опасными переломами и травмами тазобедренных и голеностопных суставов, которые потребуют длительного... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T03:27
2024-11-01T03:27
2024-11-01T03:27
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Мужчины и женщины после 50 лет рискуют столкнуться с опасными переломами и травмами тазобедренных и голеностопных суставов, которые потребуют длительного лечения, рассказал РИА Новости врач-физиотерапевт Евгений Лихачев. "После 50 лет наиболее часты такие травмы как ушибы, растяжения связок и переломы, в частности, повреждения тазобедренных и голеностопных суставов. В основном, это последствия падений", - сказал он. По словам специалиста, лечение может занять длительное время из-за возрастных нарушений обмена веществ, минерализации костей и кровоснабжения.
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Врач рассказал об опасности переломов после 50 лет
Врач: мужчины и женщины после 50 лет рискуют столкнуться с опасными переломами
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Мужчины и женщины после 50 лет рискуют столкнуться с опасными переломами и травмами тазобедренных и голеностопных суставов, которые потребуют длительного лечения, рассказал РИА Новости врач-физиотерапевт Евгений Лихачев.
"После 50 лет наиболее часты такие травмы как ушибы, растяжения связок и переломы, в частности, повреждения тазобедренных и голеностопных суставов. В основном, это последствия падений", - сказал он.
По словам специалиста, лечение может занять длительное время из-за возрастных нарушений обмена веществ, минерализации костей и кровоснабжения.