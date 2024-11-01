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Подполье сообщило о поражении базы нацбата "Кракен" в Харькове
Подполье сообщило о поражении базы нацбата "Кракен" в Харькове - РИА Новости, 02.11.2024
Подполье сообщило о поражении базы нацбата "Кракен" в Харькове
В Харькове нанесли ракетный удар по главному управлению полиции, где дислоцировались боевики неонацистского формирования "Кракен", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-01T22:41
2024-11-01T22:41
2024-11-02T00:00
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дмитрий песков
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ДОНЕЦК, 1 ноя — РИА Новости. В Харькове нанесли ракетный удар по главному управлению полиции, где дислоцировались боевики неонацистского формирования "Кракен", сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Полковник полиции — "200" (ликвидирован. — Прим. ред.). Управление использовалось "Кракеном" как база передислокации, там же находился штаб ТЦК", — сказал он.В пятницу вечером Национальная полиция Украины заявила, что в Харькове поразили административное здание и находящиеся рядом постройки. Сообщалось, что удар был нанесен двумя ракетами, погиб полковник полиции, пострадали 26 сотрудников.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241027/minoborony-1980320276.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков
Подполье сообщило о поражении базы нацбата "Кракен" в Харькове
Подполье: в Харькове поразили управление полиции, где находился нацбат "Кракен"