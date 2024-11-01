https://ria.ru/20241101/latviya-1981411573.html

МИД осудил снос памятника Барклаю де Толли в Риге

МИД осудил снос памятника Барклаю де Толли в Риге - РИА Новости, 01.11.2024

МИД осудил снос памятника Барклаю де Толли в Риге

Москва считает варварством снос памятника российскому полководцу Михаилу Барклаю де Толли в Риге, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T18:34

2024-11-01T18:34

2024-11-01T18:34

в мире

рига

россия

москва

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981078496_183:0:1865:946_1920x0_80_0_0_cd087eee54833b4f5b0171393e30a74b.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Москва считает варварством снос памятника российскому полководцу Михаилу Барклаю де Толли в Риге, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Власти Риги снесли памятник российскому полководцу Михаилу Барклаю де Толли, сообщил 31 октября мэр латвийской столицы Вилнис Кирсис. "Россия никогда не забывает своих героев. Остаётся только надеяться, что и будущие поколения латышей осудят варварские действия своих невежественных предков и со временем восстановят историческую справедливость", - прокомментировала Захарова в заявлении на сайте ведомства. По ее словам, подобный акт является русофобским, а власти страны стремятся "уничтожить все, что связано с историческим и культурным наследием России". Она отметила, что латвийские чиновники "в безудержной попытке "уколоть" Россию, похоже, "выстрелили себе в ногу", и добавила, что полководец внёс значимый вклад в освобождение Латвии от наполеоновского нашествия.

https://ria.ru/20241028/polsha-1980522187.html

рига

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, рига, россия, москва, мария захарова