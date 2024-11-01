МИД осудил снос памятника Барклаю де Толли в Риге
Захарова назвала варварством снос памятника Барклаю де Толли в Риге
© Фото опубликовано Вилнисом КирсисомДемонтаж памятника Михаилу Барклаю-де-Толли в Риге
© Фото опубликовано Вилнисом Кирсисом
Демонтаж памятника Михаилу Барклаю-де-Толли в Риге. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Москва считает варварством снос памятника российскому полководцу Михаилу Барклаю де Толли в Риге, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Власти Риги снесли памятник российскому полководцу Михаилу Барклаю де Толли, сообщил 31 октября мэр латвийской столицы Вилнис Кирсис.
"Россия никогда не забывает своих героев. Остаётся только надеяться, что и будущие поколения латышей осудят варварские действия своих невежественных предков и со временем восстановят историческую справедливость", - прокомментировала Захарова в заявлении на сайте ведомства.
По ее словам, подобный акт является русофобским, а власти страны стремятся "уничтожить все, что связано с историческим и культурным наследием России". Она отметила, что латвийские чиновники "в безудержной попытке "уколоть" Россию, похоже, "выстрелили себе в ногу", и добавила, что полководец внёс значимый вклад в освобождение Латвии от наполеоновского нашествия.
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