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Совет ЛАГ призвал ООН принять резолюцию против решения Израиля по БАПОР - РИА Новости, 01.11.2024
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03:06 01.11.2024 (обновлено: 03:22 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/lag-1981258380.html
Совет ЛАГ призвал ООН принять резолюцию против решения Израиля по БАПОР
Совет ЛАГ призвал ООН принять резолюцию против решения Израиля по БАПОР - РИА Новости, 01.11.2024
Совет ЛАГ призвал ООН принять резолюцию против решения Израиля по БАПОР
Страны Лиги арабских государств назвали незаконным утверждение кнессетом Израиля проекта закона о запрете деятельности Агентства ООН для помощи палестинским... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T03:06
2024-11-01T03:22
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ДОХА, 1 ноя - РИА Новости. Страны Лиги арабских государств назвали незаконным утверждение кнессетом Израиля проекта закона о запрете деятельности Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на палестинских территориях, заявив о необходимости принятия препятствующей этому резолюции ООН, сообщило арабское электронное издание Arabi21. С призывом к принятию такой резолюции постоянные представители стран ЛАГ выступили во время экстренного заседания Совета Лиги во главе с исполняющим обязанности постоянного представителя Йемена Али Салехом Мусой на основе запроса, поданного Иорданией. Ранее израильский кнессет (парламент) утвердил пакет из двух законопроектов с запретом деятельности БАПОР и с отзывом иммунитетов и привилегий у этой структуры ООН. Совет также призвал "представителей арабских стран в Нью-Йорке скоординировать свои действия с послами и делегатами дружественных стран и генеральным секретариатом ООН с просьбой о созыве специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, поскольку именно решением этой структуры был создан БАПОР, чтобы обсудить последствия этого опасного израильского закона и принять резолюцию ООН, которая признает это израильское решение незаконным". Совет ЛАГ призвал парламенты арабских стран и Международный парламентский союз "оказать давление на израильский кнессет с целью отмены решения о прекращении деятельности БАПОР, считая, что это решение представляет собой явное и прямое нарушение международных норм и соглашений, а также работать над изучением принятия возможных мер по замораживанию членства кнессета в Международном парламентском союзе". МИД России ранее заявил, что запрет деятельности БАПОР на палестинских территориях нарушает международное право и противоречит условиям приема Израиля в ООН.
https://ria.ru/20241101/bapor-1981256358.html
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в мире, справки, израиль, йемен, иордания, бапор, лига арабских государств, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Справки, Израиль, Йемен, Иордания, БАПОР, Лига арабских государств, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Совет ЛАГ призвал ООН принять резолюцию против решения Израиля по БАПОР

Совет ЛАГ призвал ООН принять резолюцию против решения Израиля о запрете БАПОР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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ДОХА, 1 ноя - РИА Новости. Страны Лиги арабских государств назвали незаконным утверждение кнессетом Израиля проекта закона о запрете деятельности Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на палестинских территориях, заявив о необходимости принятия препятствующей этому резолюции ООН, сообщило арабское электронное издание Arabi21.
С призывом к принятию такой резолюции постоянные представители стран ЛАГ выступили во время экстренного заседания Совета Лиги во главе с исполняющим обязанности постоянного представителя Йемена Али Салехом Мусой на основе запроса, поданного Иорданией.
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Ранее израильский кнессет (парламент) утвердил пакет из двух законопроектов с запретом деятельности БАПОР и с отзывом иммунитетов и привилегий у этой структуры ООН.
Совет также призвал "представителей арабских стран в Нью-Йорке скоординировать свои действия с послами и делегатами дружественных стран и генеральным секретариатом ООН с просьбой о созыве специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, поскольку именно решением этой структуры был создан БАПОР, чтобы обсудить последствия этого опасного израильского закона и принять резолюцию ООН, которая признает это израильское решение незаконным".
Совет ЛАГ призвал парламенты арабских стран и Международный парламентский союз "оказать давление на израильский кнессет с целью отмены решения о прекращении деятельности БАПОР, считая, что это решение представляет собой явное и прямое нарушение международных норм и соглашений, а также работать над изучением принятия возможных мер по замораживанию членства кнессета в Международном парламентском союзе".
МИД России ранее заявил, что запрет деятельности БАПОР на палестинских территориях нарушает международное право и противоречит условиям приема Израиля в ООН.
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