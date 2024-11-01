https://ria.ru/20241101/lag-1981258380.html

Совет ЛАГ призвал ООН принять резолюцию против решения Израиля по БАПОР

Совет ЛАГ призвал ООН принять резолюцию против решения Израиля по БАПОР - РИА Новости, 01.11.2024

Совет ЛАГ призвал ООН принять резолюцию против решения Израиля по БАПОР

Страны Лиги арабских государств назвали незаконным утверждение кнессетом Израиля проекта закона о запрете деятельности Агентства ООН для помощи палестинским... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T03:06

2024-11-01T03:06

2024-11-01T03:22

в мире

справки

израиль

йемен

иордания

бапор

лига арабских государств

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975482097_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_285e56a9a23e4806e67b2665950fbb6b.jpg

ДОХА, 1 ноя - РИА Новости. Страны Лиги арабских государств назвали незаконным утверждение кнессетом Израиля проекта закона о запрете деятельности Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на палестинских территориях, заявив о необходимости принятия препятствующей этому резолюции ООН, сообщило арабское электронное издание Arabi21. С призывом к принятию такой резолюции постоянные представители стран ЛАГ выступили во время экстренного заседания Совета Лиги во главе с исполняющим обязанности постоянного представителя Йемена Али Салехом Мусой на основе запроса, поданного Иорданией. Ранее израильский кнессет (парламент) утвердил пакет из двух законопроектов с запретом деятельности БАПОР и с отзывом иммунитетов и привилегий у этой структуры ООН. Совет также призвал "представителей арабских стран в Нью-Йорке скоординировать свои действия с послами и делегатами дружественных стран и генеральным секретариатом ООН с просьбой о созыве специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, поскольку именно решением этой структуры был создан БАПОР, чтобы обсудить последствия этого опасного израильского закона и принять резолюцию ООН, которая признает это израильское решение незаконным". Совет ЛАГ призвал парламенты арабских стран и Международный парламентский союз "оказать давление на израильский кнессет с целью отмены решения о прекращении деятельности БАПОР, считая, что это решение представляет собой явное и прямое нарушение международных норм и соглашений, а также работать над изучением принятия возможных мер по замораживанию членства кнессета в Международном парламентском союзе". МИД России ранее заявил, что запрет деятельности БАПОР на палестинских территориях нарушает международное право и противоречит условиям приема Израиля в ООН.

https://ria.ru/20241101/bapor-1981256358.html

https://ria.ru/20241030/baza-1981012187.html

израиль

йемен

иордания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, справки, израиль, йемен, иордания, бапор, лига арабских государств, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024