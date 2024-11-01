Совет ЛАГ призвал ООН принять резолюцию против решения Израиля по БАПОР
Совет ЛАГ призвал ООН принять резолюцию против решения Израиля о запрете БАПОР
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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ДОХА, 1 ноя - РИА Новости. Страны Лиги арабских государств назвали незаконным утверждение кнессетом Израиля проекта закона о запрете деятельности Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на палестинских территориях, заявив о необходимости принятия препятствующей этому резолюции ООН, сообщило арабское электронное издание Arabi21.
Ранее израильский кнессет (парламент) утвердил пакет из двух законопроектов с запретом деятельности БАПОР и с отзывом иммунитетов и привилегий у этой структуры ООН.
Совет также призвал "представителей арабских стран в Нью-Йорке скоординировать свои действия с послами и делегатами дружественных стран и генеральным секретариатом ООН с просьбой о созыве специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, поскольку именно решением этой структуры был создан БАПОР, чтобы обсудить последствия этого опасного израильского закона и принять резолюцию ООН, которая признает это израильское решение незаконным".
Совет ЛАГ призвал парламенты арабских стран и Международный парламентский союз "оказать давление на израильский кнессет с целью отмены решения о прекращении деятельности БАПОР, считая, что это решение представляет собой явное и прямое нарушение международных норм и соглашений, а также работать над изучением принятия возможных мер по замораживанию членства кнессета в Международном парламентском союзе".
МИД России ранее заявил, что запрет деятельности БАПОР на палестинских территориях нарушает международное право и противоречит условиям приема Израиля в ООН.