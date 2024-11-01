Русофобский курс США не изменится, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия не видит перспективы изменения русофобского курса США
© AP Photo / Manish SwarupСовмещенное фото министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена во время встречи министров иностранных дел стран G20 в Дели
© AP Photo / Manish Swarup
Совмещенное фото министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена во время встречи министров иностранных дел стран G20 в Дели. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия не видит перспективы изменения русофобского курса США независимо от итогов выборов президента этой страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Предпочтений у нас нет. В свое время трамповская (экс-президента, ныне кандидата от республиканцев Дональда Трампа - ред.) администрация ввела самое большое по сравнению с предшественниками количество антироссийских санкций. При нынешнем президенте (Джо Байдене - ред.), раскрутившем до предела спираль русофобии в США, наши страны балансируют на грани прямого военного столкновения", - заявил Лавров в интервью турецкой газете Hurriyet.
По его словам, Москва будет готова к диалогу с Вашингтоном, если и когда американцы продемонстрируют серьезность намерений договариваться по-честному, на основе уважения интересов друг друга и принципа взаимности.
"Кто бы ни выиграл выборы, не видим перспективу изменения русофобского курса США", - резюмировал министр.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. В них участвуют экс-президент США, кандидат от республиканцев Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис - она баллотируется от Демократической партии.
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