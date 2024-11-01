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Русофобский курс США не изменится, заявил Лавров - РИА Новости, 01.11.2024
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07:34 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/kurs-1981267534.html
Русофобский курс США не изменится, заявил Лавров
Русофобский курс США не изменится, заявил Лавров - РИА Новости, 01.11.2024
Русофобский курс США не изменится, заявил Лавров
Россия не видит перспективы изменения русофобского курса США независимо от итогов выборов президента этой страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T07:34
2024-11-01T07:34
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия не видит перспективы изменения русофобского курса США независимо от итогов выборов президента этой страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Предпочтений у нас нет. В свое время трамповская (экс-президента, ныне кандидата от республиканцев Дональда Трампа - ред.) администрация ввела самое большое по сравнению с предшественниками количество антироссийских санкций. При нынешнем президенте (Джо Байдене - ред.), раскрутившем до предела спираль русофобии в США, наши страны балансируют на грани прямого военного столкновения", - заявил Лавров в интервью турецкой газете Hurriyet. По его словам, Москва будет готова к диалогу с Вашингтоном, если и когда американцы продемонстрируют серьезность намерений договариваться по-честному, на основе уважения интересов друг друга и принципа взаимности. "Кто бы ни выиграл выборы, не видим перспективу изменения русофобского курса США", - резюмировал министр. Выборы президента США состоятся 5 ноября. В них участвуют экс-президент США, кандидат от республиканцев Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис - она баллотируется от Демократической партии.
https://ria.ru/20241101/lavrov-1981267350.html
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в мире, сша, россия, москва, сергей лавров, дональд трамп, джо байден, hurriyet, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Россия, Москва, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Джо Байден, Hurriyet, Выборы президента США — 2024
Русофобский курс США не изменится, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия не видит перспективы изменения русофобского курса США

© AP Photo / Manish SwarupСовмещенное фото министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена во время встречи министров иностранных дел стран G20 в Дели
Совмещенное фото министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена во время встречи министров иностранных дел стран G20 в Дели - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© AP Photo / Manish Swarup
Совмещенное фото министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена во время встречи министров иностранных дел стран G20 в Дели. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия не видит перспективы изменения русофобского курса США независимо от итогов выборов президента этой страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Предпочтений у нас нет. В свое время трамповская (экс-президента, ныне кандидата от республиканцев Дональда Трампа - ред.) администрация ввела самое большое по сравнению с предшественниками количество антироссийских санкций. При нынешнем президенте (Джо Байдене - ред.), раскрутившем до предела спираль русофобии в США, наши страны балансируют на грани прямого военного столкновения", - заявил Лавров в интервью турецкой газете Hurriyet.
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По его словам, Москва будет готова к диалогу с Вашингтоном, если и когда американцы продемонстрируют серьезность намерений договариваться по-честному, на основе уважения интересов друг друга и принципа взаимности.
"Кто бы ни выиграл выборы, не видим перспективу изменения русофобского курса США", - резюмировал министр.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. В них участвуют экс-президент США, кандидат от республиканцев Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис - она баллотируется от Демократической партии.
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В миреСШАРоссияМоскваСергей ЛавровДональд ТрампДжо БайденHurriyetВыборы президента США — 2024
 
 
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