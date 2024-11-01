https://ria.ru/20241101/kurs-1981267534.html

Русофобский курс США не изменится, заявил Лавров

Русофобский курс США не изменится, заявил Лавров - РИА Новости, 01.11.2024

Русофобский курс США не изменится, заявил Лавров

Россия не видит перспективы изменения русофобского курса США независимо от итогов выборов президента этой страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T07:34

2024-11-01T07:34

2024-11-01T07:34

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия не видит перспективы изменения русофобского курса США независимо от итогов выборов президента этой страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Предпочтений у нас нет. В свое время трамповская (экс-президента, ныне кандидата от республиканцев Дональда Трампа - ред.) администрация ввела самое большое по сравнению с предшественниками количество антироссийских санкций. При нынешнем президенте (Джо Байдене - ред.), раскрутившем до предела спираль русофобии в США, наши страны балансируют на грани прямого военного столкновения", - заявил Лавров в интервью турецкой газете Hurriyet. По его словам, Москва будет готова к диалогу с Вашингтоном, если и когда американцы продемонстрируют серьезность намерений договариваться по-честному, на основе уважения интересов друг друга и принципа взаимности. "Кто бы ни выиграл выборы, не видим перспективу изменения русофобского курса США", - резюмировал министр. Выборы президента США состоятся 5 ноября. В них участвуют экс-президент США, кандидат от республиканцев Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис - она баллотируется от Демократической партии.

https://ria.ru/20241101/lavrov-1981267350.html

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