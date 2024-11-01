Кулеба: на Западе предлагали Зеленскому записать видеозавещание перед СВО
Кулеба: на Западе призывали Зеленского записать видеозавещание перед началом СВО
© AP Photo / Virginia MayoБывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Virginia Mayo
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Западные партнеры Украины хотели, чтобы Владимир Зеленский написал видеозавещание перед началом специальной военной операции, сообщил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, в феврале 2022 года перед началом СВО ему предлагали не возвращаться в Киев.
"Мне послал сообщение один человек, большой друг Украины, и когда я сказал, что возвращаюсь, он сказал: "Ну тогда нужно, чтобы Зеленский записал видеозавещание, на всякий случай", — рассказал Кулеба в документальном фильме украинского телеканала ТСН, который опубликован на YouTube.
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Экс-министр признал, что украинский народ на протяжении 31 года существенно переоценивал значение Украины для США. По его словам, относительно серьезные отношения Киева и Вашингтона начались в первых числах марта 2022 года, когда Украина "не погибла".
При этом он отметил, что перед началом СВО Запад был уверен в проигрыше Украины.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.