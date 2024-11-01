https://ria.ru/20241101/kukuruza-1981308550.html

Урожай кукурузы на зерно в Липецкой области превысил сбор прошлого года

Урожай кукурузы на зерно в Липецкой области превысил сбор прошлого года - РИА Новости, 01.11.2024

Урожай кукурузы на зерно в Липецкой области превысил сбор прошлого года

Урожай кукурузы на зерно в Липецкой области превышает сбор прошлого года, хотя уборка еще не завершена, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T11:42

2024-11-01T11:42

2024-11-01T11:42

липецкая область

игорь артамонов

тербунский район

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Урожай кукурузы на зерно в Липецкой области превышает сбор прошлого года, хотя уборка еще не завершена, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что на данном этапе аграрии намолотили 400 тысяч тонн зерна кукурузы, в прошлом году весь урожай составил 366,5 тысячи тонн. Уборка подходит к завершению. "Осталось убрать порядка 7% площадей, а урожай уже лучше прошлогоднего валового результата. Наши аграрии в очередной раз доказали, что могут работать в любых условиях и добиваться хороших результатов", – отметил Артамонов. По словам губернатора, по валовому сбору лидируют земледельцы Чаплыгинского района. Там аграрии собрали больше 60 тысяч тонн, это не окончательная цифра. С одного гектара больше всех получают аграрии Тербунского района – 91,9 центнера. Также хороший урожай в этом году в Воловском, Добровском и Становлянском округах. В среднем там собирают более 80 центнеров с гектара при средней урожайности в регионе – 66.

https://ria.ru/20241030/investproekt-1980915480.html

тербунский район

липецкая область

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Артем Смирнов

игорь артамонов, тербунский район, липецкая область