https://ria.ru/20241101/krym-1981272466.html

Патрушев провел совещание по защите судостроительных предприятий Крыма

Патрушев провел совещание по защите судостроительных предприятий Крыма - РИА Новости, 01.11.2024

Патрушев провел совещание по защите судостроительных предприятий Крыма

Дополнительные меры по защите судостроительных предприятий Крыма от диверсионно-террористических угроз со стороны Украины были выработаны на совещании, которое... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T08:38

2024-11-01T08:38

2024-11-01T08:38

специальная военная операция на украине

россия

украина

николай патрушев

безопасность

республика крым

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Дополнительные меры по защите судостроительных предприятий Крыма от диверсионно-террористических угроз со стороны Украины были выработаны на совещании, которое провел помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в ходе рабочей поездки на полуостров. "Николай Патрушев ознакомился с работой судостроительных предприятий Крымского полуострова. Кроме того, помощник президента РФ провел совещание с руководителями судостроительных и судоремонтных предприятий, расположенных на Крымском полуострове, представителями федеральных и региональных органов власти. Обсуждено текущее состояние судостроительной отрасли в регионе и перспективы развития заводов и верфей", - сообщили журналистам в аппарате Патрушева. Было подчеркнуто, что в числе приоритетов национальной морской политики РФ в Азово-Черноморском регионе является модернизация портовой и прибрежной инфраструктуры, а также развитие судостроительного комплекса. Отдельное внимание было уделено модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей предприятий, обеспечению их заказами, решению финансовых вопросов и кадровых проблем. Как сообщается, "на совещании также выработаны дополнительные меры по защите предприятий от диверсионно-террористических угроз со стороны вооруженных формирований Украины".

https://ria.ru/20241023/krym-1979469598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, николай патрушев, безопасность, республика крым