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Патрушев провел совещание по защите судостроительных предприятий Крыма - РИА Новости, 01.11.2024
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Патрушев провел совещание по защите судостроительных предприятий Крыма
Патрушев провел совещание по защите судостроительных предприятий Крыма - РИА Новости, 01.11.2024
Патрушев провел совещание по защите судостроительных предприятий Крыма
Дополнительные меры по защите судостроительных предприятий Крыма от диверсионно-террористических угроз со стороны Украины были выработаны на совещании, которое... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T08:38
2024-11-01T08:38
специальная военная операция на украине
россия
украина
николай патрушев
безопасность
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Дополнительные меры по защите судостроительных предприятий Крыма от диверсионно-террористических угроз со стороны Украины были выработаны на совещании, которое провел помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в ходе рабочей поездки на полуостров. "Николай Патрушев ознакомился с работой судостроительных предприятий Крымского полуострова. Кроме того, помощник президента РФ провел совещание с руководителями судостроительных и судоремонтных предприятий, расположенных на Крымском полуострове, представителями федеральных и региональных органов власти. Обсуждено текущее состояние судостроительной отрасли в регионе и перспективы развития заводов и верфей", - сообщили журналистам в аппарате Патрушева. Было подчеркнуто, что в числе приоритетов национальной морской политики РФ в Азово-Черноморском регионе является модернизация портовой и прибрежной инфраструктуры, а также развитие судостроительного комплекса. Отдельное внимание было уделено модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей предприятий, обеспечению их заказами, решению финансовых вопросов и кадровых проблем. Как сообщается, "на совещании также выработаны дополнительные меры по защите предприятий от диверсионно-террористических угроз со стороны вооруженных формирований Украины".
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россия, украина, николай патрушев, безопасность, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Николай Патрушев, Безопасность, Республика Крым
Патрушев провел совещание по защите судостроительных предприятий Крыма

На совещании у Патрушева выработали меры защиты судостроительной отрасли Крыма

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Дополнительные меры по защите судостроительных предприятий Крыма от диверсионно-террористических угроз со стороны Украины были выработаны на совещании, которое провел помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в ходе рабочей поездки на полуостров.
"Николай Патрушев ознакомился с работой судостроительных предприятий Крымского полуострова. Кроме того, помощник президента РФ провел совещание с руководителями судостроительных и судоремонтных предприятий, расположенных на Крымском полуострове, представителями федеральных и региональных органов власти. Обсуждено текущее состояние судостроительной отрасли в регионе и перспективы развития заводов и верфей", - сообщили журналистам в аппарате Патрушева.
Было подчеркнуто, что в числе приоритетов национальной морской политики РФ в Азово-Черноморском регионе является модернизация портовой и прибрежной инфраструктуры, а также развитие судостроительного комплекса. Отдельное внимание было уделено модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей предприятий, обеспечению их заказами, решению финансовых вопросов и кадровых проблем.
Как сообщается, "на совещании также выработаны дополнительные меры по защите предприятий от диверсионно-террористических угроз со стороны вооруженных формирований Украины".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаНиколай ПатрушевБезопасностьРеспублика Крым
 
 
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